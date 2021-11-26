ДОНАУЭШИНГЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
ДОНАУЭШИНГЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ - дни музыки в Донауэшингене, международный фестиваль современной музыки в Германии.
В 1921-1926 годах ежегодно проводился в городе Донауэшинген при активном участии композиторов Й. Хааса и П. Хиндемита.
В этот период состоялись премьеры камерных сочинений А. Шёнберга, А. Берга, А. Веберна, Хиндемита. В 1927-1947 годах проходил нерегулярно в разных городах Германии. С 1950 года вновь ежегодно в Донауэшингене (проводится при финансовой и организационной поддержке Юго-западного радио Германии).
Большая часть масштабных концертных программ занимает симфоническая музыка (в исполнении Оркестра Юго-западного радио Германии). В рамках фестиваля состоялись премьеры произведений П. Булеза, О. Мессиана, К. Штокхаузена, Я. Ксенакиса, К. Пендерецкого, Д. Лигети, В. Рима и других композиторов-авангардистов.