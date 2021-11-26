ДОДЕРЕР ХАЙМИТО ФОН

ДОДЕРЕР ХАЙМИТО ФОН - австрийский писатель.

Cын ар­хи­тек­то­ра. В Первую ми­ро­вую вой­ну доб­ро­воль­цем ушёл на фронт. В 1916-1920 годах на­хо­дил­ся в русском пле­ну. В 1925 году окон­чил ис­то­рический факультет Вен­ско­го университета. Со­бы­ти­ям Гражданской вой­ны 1917–1922 годов в Рос­сии по­свя­щён ро­ман «Тай­на им­пе­рии» («Das Ge­heimnis des Reiches», 1930 год). В 1933-1939 годах Додерер был чле­ном за­пре­щён­ной в Ав­ст­рии на­ци­ст­ской пар­тии.

Пер­вое зна­чительное про­из­ве­де­ние - ро­ман «Убий­ст­во, ко­то­рое со­вер­ша­ет ка­ж­дый» («Ein Mord, den jeder begeht», 1938 год, русский перевод 2006 год) - ин­тел­лек­ту­аль­ный, про­ни­зан­ный пси­хо­ло­гиз­мом де­тек­тив. Во вре­мя Второй ми­ро­вой вой­ны вое­вал на Восточном фрон­те. Ме­ж­ду­народную из­вест­ность Додереру при­нес­ли ро­ма­ны, вос­соз­даю­щие ши­ро­кую па­но­ра­му жиз­ни Ве­ны первой тре­ти XX века: «Штрудль­хоф­ская ле­ст­ни­ца, или Мель­цер и глу­би­на лет» («Strudlhofstiege oder Melzer und die Tiefe der Jahre», 1951 год), «Бе­сы» («Die Dämonen», 1956 год).

Из за­ду­ман­ной тет­ра­ло­гии «Ро­ман № 7», ох­ва­ты­ваю­щей со­бы­тия австрийской ис­то­рии с кон­ца 1870-х годов по 1960 год, на­пи­са­ны ро­ма­ны «Слунь­ские во­до­па­ды» («Die Was­ser­fäl­le von Slunj», 1963 год, русский перевод 1981 год), а так­же «По­гра­нич­ный лес» («Der Grenz­wald», опубликована в 1967 году посмертно), ос­тав­ший­ся не­за­вер­шён­ным; в них ав­тор­ская ре­флек­сия и пси­хо­ло­гизм ус­ту­па­ют ме­сто бес­при­стра­ст­но­му изо­бра­же­нию внеш­ней жиз­ни пер­со­на­жей.

Сочинения:

Das erzählerische Werk. Münch., 1995. Bd 1–9.