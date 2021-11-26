ДОБЛЕС ФАБИАН

ДОБЛЕС ФАБИАН - коста-риканский писатель.

Окон­чил юри­дический факультет университета Кос­та-Ри­ки (1940 год); ра­бо­тал ад­во­ка­том , учи­те­лем. Член Коммунистической партии Кос­та-Ри­ки (с 1943 года), со­труд­ни­чал с ком­му­ни­стической прес­сой Ку­бы, СССР.

Твор­че­ст­ву Доблеса при­су­щи со­ци­аль­ная на­прав­лен­ность, при­сталь­ный ин­те­рес к жиз­ни про­сто­го че­ло­ве­ка: ро­ма­ны «Тот, ко­го на­зы­ва­ют на­ро­дом» («Ese que llaman pueblo», 1942 год), «Бур­ные во­ды» («Aguas turbias», 1943 год); сборники рас­ска­зов «Рас­ска­зы» («Cuentos», 1983 год), «Ужас и дру­гие рас­ска­зы» («La pesadilla y otros cuen­tos», 1984 год), «Го­ды, ма­лень­кие дни» («Los años, pequeños días», 1989 год).

Сочинения:

Мир – Зем­ле. М., 1988. С. 414–417;

Obras comp­le­tas. San José, 1993. Vol. 1–5.