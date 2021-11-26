ДАЙХМАНН ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ

ДАЙХМАНН ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ - историк христинаской архитектуры и изобразительного искусства.

Доктор honoris causa факультетата протестантской теологии и почетный профессор (1954) Боннского университета, почетный гражданин (1985) Равенны, honoris causa факультета литературы и философии Болонского университета.

Сотрудник Германского археологического инситута, Дайхманн работал в Италии и в годы фашизма , когда значительная часть специалистов была вынуждена прекратить исследования. Наряду с Ф.Й. Дёльгером и Т. Клаузером он является представителем немецкой школы археологии христианской, сосредоточившей усилия на введении в научный оборот памятников раннего христинского и византийского искусства в Италии и Восточном Средиземноморье. Исследователи этой школы рассматривали архитектурные памятники как сложный объект культуры, отражающий историю человечества и требующий прежде всего фиксации и всестороннего изучения в контексте его эпохи.

Работы Дайхманна отличаются широтой охвата темы и объемом вводимой информации, в их числе исследования по архитектуре позднего Рима и Константинополя V-VI веков, 1-й том описаний раннехристианских саркофагов ; при участии Дайхманна издавались древности раннехристианской Сирии и Нубии, собрание капителей собора Сан-Марко в Венеции и др. Дайхманн был не только собирателем первичной информации: он исследовал исторические и иконографические данные, используя новые научные методы изучения раннего христианства. Он одним из первых (в 30-х годах XX века) писал о целенаправленном включении сполий как в церковные, так и в гражданские позднеклассические (в т. ч. византийские) постройки, кроме того, внес серьезный вклад в область теории искусства, важную для изучения развития почитания архитектурных памятников.

Главным объектом исследований Дайхманна стала архитектура и мозаики Равенны. Этому городу он посвятил всю жизнь, начав исследования в 1939 году. Их результаты (описание и анализ памятников, публикация источников) составили несколько книг с общим названием «Равенна - столица позднеантичного Запада» (Ravenna: Hauptstadt des spätantiken Abendlandes. Wiesbaden, 1958-1989. 3 Bde. 1958, 19692. Bd. 1: Ravenna Geschichte und Monumente. 1974-1976. Bd. 2. Tl. 1-2: Komment.; 1989. Bd. 2. Tl. 3: Geschichte, Topographie, Kunst und Kultur, Indices zum Gesamtwerk; 1958, 19692, 19743. Bd. 3: Frühchristliche Bauten und Mosaiken von Ravenna).

Дайхманн является автором одного из первых учебников современного типа - «Введения в христианскую археологию» (Einführung in die christliche Archäologie. Darmstadt, 1983; итал. пер.: Archeologia cristiana. R., 1993; польск. пер.: Archeologia chrześcijanska. Warsz., 1994), отличающегося рациональностью и компактностью составления. Среди сотрудников Дайхманна были исследователи искусства и археологии Восточного Средиземноморья О. Фельд, У. Пешлов и др.

Сочинения:

Frühchristliche Kirchen in Rom. Basel, 1948;

Studien zur Architektur Konstantinopels im 5. und 6. Jh. nach Christus. Baden-Baden, 1956;

Die Spolien in der spätantiken Architektur. Münch., 1975;

Zwei spätantike Ruinenstätten in Nordmesopotamien. Münch., 1977 (cовместно с U. Peschlow).