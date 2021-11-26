БЕНВЕНИСТ Эмиль (Benveniste)
Выдающийся французский ученый, один из крупнейших лингвистов своего времени, историк языка и культуры.
Автор 18 книг и около 600 статей и рецензий по иранистике, сравнительно-историческому языкознанию, общей лингвистике, истории цивилизаций. Внес фундаментальный вклад в индоевропейскую компаративистику.
Отличительной особенностью филолого-лингвистических исследований Б. было рассмотрение явлений языка в контексте духовной и материальной культуры, социальных институтов и реалий, характерных для ранних периодов индоевропейской этноязыковой истории.
Сочинения:
Benveniste É. The Persian Religion According to the Chief Greek Texts. Paris, 1929;
Idem. Les classes sociales dans la tradition avestique. Paris, 1932;
Idem. Le vocabulaire des institutions indo-européennes. V. 1—2. Paris, 1969 (русск. пер.: Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. М., 1995);
Mélanges linguistiques offerts à É. Benveniste. Paris, 1975.
Автор статьи: Л. С. Баюн.
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