ПИРСОН ЛЕСТЕР БОУЛС
ПИРСОН ЛЕСТЕР БОУЛС - государственный и политический деятель Канады, дипломат.
Из семьи методистского священника. В 1913 году поступил в Виктория-колледж при Торонтском университете. В годы Первой мировой войны прервал обучение и в 1915 году записался добровольцем в канадскую армию. Служил в Египте и на Балканах. С 1917 года лейтенант Королевских ВВС. По возвращении на родину поступил в 1919 году в юридическую школу Осгуд-холл, но вскоре оставил её и продолжил обучение в Сент-Джонс-колледже при Оксфордском университете, по окончании которого преподавал современную историю в Торонтском университете.
С 1928 года - сотрудник Министерства иностранных дел. В составе канадской делегации участвовал в работе имперской конференции 1930 года (смотрите Имперские конференции) и Международной конференции по разоружению в 1932-1935 годах в Женеве. С 1935 года - сотрудник представительства Верховного комиссара Канады в Лондоне. С 1941 года - заместитель статс-секретаря по иностранным делам. С 1942 года - советник посольства Канады в США, в 1945-1946 годах - посол. С 1946 года - вновь заместитель статс-секретаря по иностранным делам, с 1948 года - статс-секретарь по иностранным делам и департамента нижней палаты парламента.
Активно поддержал создание Организации Североатлантического договора (НАТО) и членство в ней Канады (возглавлял делегацию Канады в НАТО в 1949-1957 годах, председатель Совета НАТО в 1951-1952 годах). В 1950 году - член так называемой Комиссии трёх, занимавшейся разработкой предложений по прекращению огня в Корейской войне 1950-1953 годов (приняты в 1952 году). В 1952 году - председатель Генеральной Ассамблеи ООН. В 1955 году первым из министров иностранных дел стран НАТО посетил с официальным визитом СССР. Внёс важный вклад в урегулирование Суэцкого кризиса 1956 года, инициировав создание Сил ООН по поддержанию мира, за что в 1957 был удостоен Нобелевской пр. мира. С 1958 года - лидер Либеральной партии (ЛП) Канады.
В 1963-1968 годах - премьер-министр. Проводил курс на развитие тесных отношений с США в военной сфере, дал согласие на размещение на территории Канады ядерного оружия. Содействовал развитию свободной торговли между Канадой и США в сфере автомобильной промышленности. Инициировал принятие ряда законов, направленных на формирование в Канаде «доброго общества», ввёл доступную для всех социальных слоёв систему медицинского обслуживания, осуществил пенсионную реформу, установил так называемые выравнивающие платежи для богатых и бедных провинций страны. В целях решения проблемы франкоканадского сепаратизма пропагандировал идеи «кооперативного федерализма», «двух языков и двух культур», привлёк в руководство ЛП известных деятелей Квебека, один из которых, П. Трюдо, сменил его в 1968 году на посту лидера партии и премьер-министра. После отставки возглавлял комиссию МБРР, работал над мемуарами.
Имя Пирсона носят международный аэропорт в городе Торонто, одно из зданий Министерства иностранных дел Канады, колледж в провинции Британская Колумбия, многочисленные школы и учебные центры. Медаль Пирсона присуждается канад. дипломатам за заслуги в миротворческой деятельности.
Сочинения:
Mike: the memoirs of the Right Honourable. Toronto, 1972-1975. Vol. 1-3.