АНЗЮС

Официальное название военного союза Австралии , Новой Зеландии и США , заключенного в Сан-Франциско 1 сентября 1951 полномочными представителями государств в форме бессрочного международного договора (так называемый «Тихоокеанский пакт безопасности»).

(Аббревиатура. от: Aust-ralia, New Zealand, United States — ANZUS). Вступил в силу с 29 апреля 1952. Руководящим органом организации является ежегодно созываемый Совет, кроме которого функционируют военный комитет и группа военных советников. В годы «холодной войны» в СССР АНЗЮС считался одним из агрессивных блоков империалистических держав, направленных против «мира социализма» и национально-освободительного движения в Юго-Восточной Азии и Океании. Правящие круги США рассматривали АНЗЮС, наряду с блоком СЕАТО, как основу структуры безопасности АТР. Вооруженные силы Австралии и Новой Зеландии принимали участие, на стороне США, в Корейской войне 1950–1953 , а также во Второй вьетнамской войне 1961–1973. В 1986, после отказа Новой Зеландии разрешить заход в свои порты американских военных кораблей с ядерным оружием на борту, США заявили о том, что снимают с себя обязательства по «обеспечению безопасности» этой страны. Однако двусторонние военные связи между Австралией и США, Австралией и Новой Зеландией по-прежнему остаются достаточно прочными.

Автор статьи: Селиванов И.Н.

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