ПАПАГОС АЛЕКСАНДРОС
ПАПАГОС АЛЕКСАНДРОС - греческий государственный и военный деятель.
Стратег (фельдмаршал; 1949 год). Учился в Военной академии в Брюсселе и кавалерийской школе в городе Ипр. В армии с 1906 года. Во время Балканских войн 1912-1913 годов офицер генштаба, затем воевал в Македонии. После отречения в 1917 года короля Константина I уволен из армии как сторонник монархии, после возвращения Константина I на престол в 1920 году восстановлен на воинской службе. Участник греко-турецкой войны 1919-1922 годов. После повторного отречения Константина I вновь уволен из армии в 1923 года. Восстановлен в 1927 году с присвоением звания генерал-майора. С 1931 года генерал-лейтенант, в 1934 году назначен командиром корпуса, в октябре 1935 года командовал вооруженными силами.
Сыграл важную роль в реставрации монархии в ноябре 1935 года, занял пост министра обороны. С августа 1936 года начальник генштаба. Во время итало-греческой войны 1940-1941 годов главнокомандующий греческой армией. Под руководством Папагоса итальянским войскам было нанесено поражение, они были отброшены на территорию Албании. После вступления Германии в войну на стороне Италии и военного поражения Греции отказался покинуть страну. В июле 1943 года арестован германскими оккупационными властями и депортирован в концлагерь Дахау. В конце апреля 1945 года освобождён войсками союзников и вернулся на родину. Во время Гражданской войны в Греции 1946-1949 годов главнокомандующий правительственными войсками, нанёс поражение левым силам. В результате разногласий с королём Павлом I вышел в отставку и в сентябре 1951 года основал консервативную партию Греческий собор.
После победы партии на парламентских выборах 1952 года занял пост премьер-министра Греции, который занимал до конца жизни. Реализовал обширную программу послевоенного восстановления, в 1953 году провёл денежную реформу, предпринял шаги по урегулированию отношений с Югославией. Правительство Папагоса поддержало освободительную борьбу греков-киприотов, что привело к осложнению греко-турецких отношений. В честь Папагоса назван район в городе Афины, в котором находится Министерство обороны Греции.
Сочинения:
The battle for Greece 1940–1941. Athens, 1949.