МИКОЛАЙЧИК СТАНИСЛАВ

МИКОЛАЙЧИК СТАНИСЛАВ - польский государственный и по­ли­тический дея­тель.

Из ра­бо­чей се­мьи. До 1911 года вме­сте с ро­ди­те­ля­ми про­жи­вал в Рур­ской области. В юно­сти ра­бо­тал на са­хар­ной фаб­ри­ке, был членом польской пат­рио­тической ор­га­ни­за­ций. В 1918-1919 годах уча­ст­вовал в Ве­ли­ко­поль­ском вос­ста­нии, за­тем в со­вет­ско-поль­ской вой­не 1920 года . Ак­ти­вист мо­ло­дёж­но­го кре­сть­ян­ско­го дви­же­ния, с 1922 года член польской кре­сть­ян­ской пар­тии «Пяст», в 1930 году из­бран в её главный со­вет. По­сле объ­еди­не­ния в 1931 году польских кре­сть­ян­ских ор­га­ни­за­ций в пар­тию Строн­ниц­тво лю­до­ве (СЛ) член её главного со­ве­та (1931-1939 годы), в 1933-39 годах член главного ис­пол­нительного комитета СЛ, в 1937 году не­ко­то­рое вре­мя ис­пол­нял обя­зан­но­сти председателя СЛ. В 1930-1935 годах депутат Сей­ма. Вы­сту­пал в за­щи­ту ин­те­ре­сов сельско-хозяйственных про­зво­ди­те­лей, был сто­рон­ни­ком уме­рен­ных со­ци­аль­но-эко­но­мических пре­об­ра­зо­ва­ний и ре­шительным про­тив­ни­ком «са­на­ци­он­но­го ре­жи­ма». В 1937 году ор­га­ни­зо­вал и ру­ко­во­дил все­об­щей кре­сть­ян­ской за­бас­тов­кой, за что был при­го­во­рён к 4 мес тю­рем­но­го за­клю­че­ния. В сентябре 1939 года уча­ст­во­вал в обо­ро­не Вар­ша­вы от на­сту­пав­ших германских войск, по­сле по­ра­же­ния польской ар­мии эмиг­ри­ро­вал че­рез Венг­рию во Фран­цию, за­тем в Ве­ли­ко­бри­танию . Председатель за­гра­нич­но­го комитета СЛ, в 1939-1941 годах ви­це-председатель Национального со­ве­та Рес­пуб­ли­ки Поль­ша, в сентябре 1941 - ию­ле 1943 годов ви­це-пре­мьер и министр внутренних дел в эмиг­рант­ском пра­ви­тель­ст­ве Поль­ши. По­сле ги­бе­ли В. Си­кор­ско­го на­зна­чен пре­мьер-ми­ни­ст­ром, в ав­гу­сте и октябре 1944 года по на­стоя­нию британского пра­ви­тель­ст­ва вёл пе­ре­го­во­ры с советским ру­ко­во­дством по во­про­сам про­хо­ж­де­ния советско-польской гра­ни­цы и соз­да­ния пра­ви­тель­ст­ва в Поль­ше. Не по­лу­чив со­гла­сия сво­его ка­би­не­та на ком­про­мисс в этих во­про­сах, вы­шел в от­став­ку. В ию­не 1945 года уча­ст­во­вал в московских пе­ре­го­во­рах с И.В. Ста­ли­ным и польскими ком­му­ни­ста­ми о соз­да­нии Временного пра­ви­тель­ст­ва национального един­ст­ва. По­сле их окон­ча­ния вер­нул­ся в Поль­шу, стал 2-м ви­це-пре­мье­ром и министром сельского хозяйства и аг­рар­ных ре­форм. В 1945-1947 годах депутат Край­о­вой Ра­ды На­ро­до­вой. В 1945 году со­здал и воз­гла­вил пар­тию Поль­ске строн­ниц­тво лю­до­ве (ПСЛ), став­шую главной оп­по­зиционной си­лой в стра­не. По­сле по­ра­же­ния ПСЛ на сфаль­си­фи­ци­рованных пар­ла­мент­ских вы­бо­рах в январе 1947 года, опа­са­ясь аре­ста, в ок­тяб­ре то­го же го­да не­ле­галь­но по­ки­нул Поль­шу. Жил в США, ак­тив­но уча­ст­во­вал в по­ли­тической жиз­ни польской эмиг­ра­ции.

Сочинения:

Der Krieg gegen die Freiheit: Aus den Memoiren. B., 1948;

The Pattern of Soviet Domination. L., 1948;

Diariusz: 13.XII.1944-14.VI.1945. Warsz., 2003.