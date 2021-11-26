МЕНДЕС-ФРАНС Пьер

Французский государственный и по­ли­тический дея­тель.

Из се­мьи се­фар­дов, вы­ход­цев из Пор­ту­га­лии. В 1928 окон­чил юри­дич. ф-т Сво­бод­ной шко­лы по­ли­тич. на­ук, на­чал ра­бо­тать ад­во­ка­том. В 1924 всту­пил в ра­ди­каль­ную Уни­вер­си­тет­скую ли­гу дей­ст­вия рес­пуб­ли­кан­цев и со­циа­ли­стов, за­тем вРес­пуб­ли­кан­скую пар­тию ра­ди­ка­лов и ра­ди­кал-со­циа­ли­стов (РПРРС). В 1932–40, 1946–58 деп. пар­ла­мен­та, в 1938 зам. мин. фи­нан­сов в пра­ви­тель­ст­ве Нар. фрон­та Л. Блю­ма. В 1936 вы­сту­пил про­тив уча­стия Фран­ции в Олим­пий­ских иг­рах в Бер­ли­не, стал од­ним из ор­га­ни­за­то­ров аль­тер­на­тив­ной Нар. олим­пиа­ды, ко­то­рая долж­на бы­ла прой­ти в Бар­се­ло­не в ию­ле 1936 (не со­стоя­лась из-за на­чав­шей­ся в Ис­па­нии гражданской вой­ны ). С на­ча­лом 2-й ми­ро­вой вой­ны всту­пил во франц. ВВС, в 1940 аре­сто­ван и за­клю­чён вла­стя­ми «Ви­ши» в тюрь­му. В 1941 со­вер­шил по­бег. До­б­рав­шись до Ве­ли­ко­бри­та­нии, при­сое­ди­нил­ся к дви­же­нию «Сво­бод­ная Фран­ция», слу­жил в его ВВС. С 1943 чл. Фран­цуз­ско­го ко­ми­те­та на­цио­наль­но­го ос­во­бо­ж­де­ния. В 1944 на­зна­чен Ш. де Гол­лем мин. нац. эко­номи­ки Врем. франц. пра­ви­тель­ст­ва, в ию­ле 1944 при­ни­мал уча­стие в Брет­тон-Вуд­ской ва­лют­но-фи­нан­со­вой кон­фе­рен­ции. В ию­не 1954 – февр. 1955 гла­ва ка­би­не­та ми­ни­ст­ров Фран­ции. Вы­дви­нул фор­му­лу «Управ­лять – зна­чит вы­би­рать», сде­лав при­ори­тет­ным на­прав­ле­ни­ем сво­ей дея­тель­но­сти ко­ло­ни­аль­ные про­бле­мы. В ию­ле 1954 под­пи­сал Же­нев­ские со­гла­ше­ния о вос­ста­нов­ле­нии ми­ра в Ин­до­ки­тае, по ко­то­рым Фран­ция при­зна­ла не­за­ви­си­мость Вьет­на­ма, Лао­са и Кам­бод­жи. Пра­ви­тель­ст­во М.-Ф. так­же пре­дос­та­ви­ло са­мо­стоя­тель­ность франц. вла­де­ни­ям в Ин­дии и про­воз­гла­си­ло «внутр. ав­то­но­мию» Ту­ни­са. Пла­ны М.-Ф. при­знать не­за­ви­си­мость Ма­рок­ко встре­ти­ли про­ти­во­дей­ст­вие чле­нов пра­ви­тель­ст­ва и де­пу­та­тов пар­ла­мен­та, ко­то­рые так­же не ра­ти­фи­ци­ро­ва­ли за­клю­чён­ный М.-Ф. до­го­вор о член­ст­ве Фран­ции в Ев­ро­пей­ском обо­ро­ни­тель­ном со­об­ще­ст­ве. В 1954 под­пи­сал Па­риж­ские со­гла­ше­ния 1954 , уч­ре­див­шие За­пад­но­ев­ро­пей­ский со­юз. Про­во­дил по­ли­ти­ку ди­ри­жиз­ма, стре­мясь пе­ре­стро­ить франц. эко­но­ми­ку, сде­лать её бо­лее кон­ку­рен­то­спо­соб­ной и не до­пус­тить ин­фля­ции. В 1956 за­нял пост гос. ми­ни­ст­ра в пра­ви­тель­ст­ве Рес­пуб­ли­кан­ско­го фрон­та Г. Мол­ле. В 1958 вы­сту­пил про­тив на­зна­че­ния де Гол­ля гла­вой пра­ви­тель­ст­ва, в 1959 вы­шел из РПРРС, в 1960 всту­пил в Объ­е­ди­нён­ную со­циа­ли­стич. пар­тию. В 1981 под­дер­жал из­бра­ние Ф. Мит­те­ра­напре­зи­ден­том Фран­ции.

Сочинение:

Œ uvres completes. P., 1984–1990. Vol. 1–6.

Автор статьи: М. Ц. Ар­за­ка­нян.