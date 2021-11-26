ЛЕКЛЕРК
ЛЕКЛЕРК - маршал Франции.
Окончил военное училище Сен-Сир (1924 год). В 1926-1933 годах (с перерывом) служил на различных должностях во французских войсках в Марокко, затем инструктор офицерской школы во Франции.
В начале Второй мировой войны в качестве офицера штаба пехотной дивизии участвовал в боевых действиях на франко-германском фронте (смотри Французская кампания 1940 года), был ранен и попал в плен. Вскоре бежал из плена в Великобританию (через Испанию и Португалию), где присоединился к движению генерала Ш. де Голля «Свободная Франция». Опасаясь за судьбу семьи, оставшейся во Франции, принял фамилию Леклерк (после 1945 года именовался Леклерк де Отклок).
В 1940 году назначен военным губернатором Чада и Французского Камеруна, находившихся под контролем «Свободной Франции». Совершил неск.ойко рейдов против итальянских войск в Ливии. С ноября 1941 года (по другим данным, с марта 1942 года) командующий войсками «Свободной Франции» во Французской Экваториальной Африке. В декабре 1942 года совершил переход через Сахару на соединение с частями 8-й британской армии и 26 января 1943 года вступил в Триполи, где из его войск была сформирована французская лёгкая пехотная дивизия.
С марта 1943 командующий французской 2-й бронетанковой дивизии в Марокко, которая в апреле 1944 года была переброшена в Великобританию. Во главе этой дивизии участвовал в Нормандской десантной операции 1944 года (смотри «Оверлорд» операция) в составе 3-й американской армии генерала армии Дж. Паттона. Дивизия Леклерка первой вошла в Париж (25 августа принял капитуляцию германского гарнизона), затем участвовала в боях в Эльзасе и Южной Германии. После капитуляции Германии в мае 1945 года назначен командующим французскими войсками (около 40 тысяч человек) на Дальнем Востоке, участвовавшими в боях против японских войск. От имени Франции подписал Акт о капитуляции Японии.
С октября 1945 года главнокомандующий францущзскими войсками в Индокитае Французском. Провёл несколько успешных операций против национально-патриотических сил в Камбодже и Вьетнаме. Поняв бесперспективность колониальной войны, Леклерк установил контакт с Хо Ши Мином, однако в июле 1946 года был отозван во Францию и назначен генерал-инспектором французских войск в Северной Африке. Погиб в авиационной катастрофе. В 1969 году в Париже Леклерку установлен памятник, его именем назван современный французский танк.
Награждён Большим крестом ордена Почётного легиона (1945 год) и др.