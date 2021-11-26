КОМПЬЕНСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ
КОМПЬЕНСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ:
1) Договор, заключённый 11 ноября 1918 года в Компьенском лесу между Германией, потерпевшей поражение в Первой мировой войне, с одной стороны, и Францией, Великобританией, США и другими государствами Антанты - с другой.
Антигерманскую коалицию представлял на подписании Компьенского перемирия маршал Ф. Фош, германскую сторону - М. Эрцбергер. По условиям Компьенского перемирия 1918 года Германия должна была прекратить военные действия, сдать часть сухопутных и морских вооружений, эвакуировать войска из оккупированных районов Франции, Бельгии, Люксембурга, а также из Румынии, Турции и других стран, освободить Эльзас и Лотарингию. Германским войскам надлежало покинуть левый берег Рейна, на правом - создавалась демилитаризованная зона. Компьенское перемирие 1918 года обязало Германию аннулировать Бухарестский мирный договор 1918 года и Брестский мир 1918 года, вернуть захваченное российское, румынское и бельгийское золото, а также передать союзникам все германские подводные лодки и провести разоружение всех германских военных судов. Вместе с тем Компьенское перемирие не предусматривало вывода германских войск с оккупированной ими территории Советской России. Соглашение обеспечивало «свободный вход и выход из Балтики» всем военным и торговым судам Антанты в целях подготовки военной интервенции против Советского государства. Условия Компьенского перемирия 1918 года получили развитие в Версальском мирном договоре 1919 года.
2) Договор, заключённый 22 июня 1940 года между Германией и французским правительством А. Петена после победоносного завершения германской армией Французской кампании 1940 года.
Условиями Компьенского перемирия 1940 года предусматривалось: полное прекращение Францией военных действий, оккупация германскими войсками около 2/3 французской территории (включая Париж), разоружение и демобилизация французской армии и флота, возмещение Францией расходов по содержанию на её территории германской оккупационной армии. Компьенское перемирие 1940 года было подписано на том же месте и в том же салон-вагоне, что и Компьенское перемирие 1918 года, и рассматривалось германской стороной как реванш за её капитуляцию в Первой мировой войне.