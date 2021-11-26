ГЛЕЗОС МАНОЛИС
ГЛЕЗОС МАНОЛИС - политический и общественный деятель Греции.
Учился в Высшей школе экономических и торговых наук в Афинах. После оккупации Греции гитлеровской Германией в 1941 году активно участвовал в Движении Сопротивления. 31.5.1941 года вместе с А. Сантосом сорвал германский флаг с Акрополя, за что был заочно приговорён оккупационными властями к смерти. В 1942-1943 годах неоднократно арестовывался, в 1943 году бежал из тюрьмы. После освобождения Греции в октябре 1944 года редактор центрального органа КП Греции газеты «Ризоспастис», в 1947 года её главный редактор.
В условиях гражданской войны в Греции 1946-1949 годов военный суд дважды (в июне 1948 и феврале 1949 годов) приговаривал Глезоса к смертной казни, но в результате протестов со стороны греческой и мировой общественности смертный приговор был заменён 10 годами лишения свободы. В 1951году находившийся в заключении Глезос был избран депутатом парламента (власти аннулировали его мандат). В июле 1954 года под давлением демократических сил Глезос был освобождён.
С июля 1956 года секретарь, с 1958 года председатель Единой демократической левой партии (ЭДА), в 1956-1959 годах директор её печатного органа газеты «Авги». В декабре 1958 года арестован, в июле 1959 года предан суду по ложному обвинению в «содействии шпионажу» и приговорён к 5 годам тюрьмы и 4 годам ссылки. В октябре 1961 года избран депутатом парламента (мандат вновь аннулирован властями). Под давлением широкого международного движения в декабре 1962 года освобождён из заключения. В апреле 1967 года после установления «чёрных полковников диктатуры» 1967-1974 годов арестован. До апреля 1971 года находился в заключении. В последующие годы член парламента от различных левых партий; в 1984 году избран членом Европарламента. В сознании многих людей Глезос - символическая фигура, олицетворяющая борьбу демократических сил против фашизма и диктатуры.
Международная премия мира (1959), Международная Ленинская премия (1963).