ГЕНОЦИД

ГЕНОЦИД - дей­ст­вия, на­прав­лен­ные на пол­ное или час­тич­ное унич­то­же­ние на­цио­наль­ной, эт­ни­че­ской, ра­со­вой или ре­лигиозной груп­пы как та­ко­вой пу­тём убий­ст­ва чле­нов этой груп­пы, при­чи­не­ния тяж­ко­го вре­да их здо­ро­вью, на­силь­ст­вен­но­го вос­пре­пят­ст­во­ва­ния де­то­ро­ж­де­нию, при­ну­дительной пе­ре­да­чи де­тей, на­силь­ст­вен­но­го пе­ре­се­ле­ния ли­бо ино­го соз­да­ния жиз­нен­ных ус­ло­вий, рас­счи­тан­ных на фи­зическое унич­то­же­ние чле­нов этой груп­пы.

Геноцид - од­но из «са­мых серьёз­ных пре­сту­п­ле­ний , вы­зы­ваю­щих оза­бо­чен­ность все­го ме­ж­ду­на­род­но­го со­об­ще­ст­ва».

Термин «геноцид» введён в оборот польским юристом Р. Лемкиным (Лемке), впервые использовавшим его в работе «Axis Rule in Occupied Europe» (1944 год). Наказуемость геноцида была обоснована в уставе Нюрнбергского международного военного трибунала. Юридическое понятие геноцида сформулировано в Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (1948 год). Конвенция подписана СССР 16.12.1949 года, ратифицирована 03.05.1954 год, вступила в силу с 01.08.1954 года (действует для Российской Федерации как государства - продолжателя СССР). Конвенция ратифицирована более 130 государствами, ныне она является частью обычного международного права, а признание геноцида преступлением - нормой jus cogens.

Со­глас­но кон­суль­та­тив­но­му за­клю­че­нию Ме­ж­ду­народного су­да ООН от 28.5.1951 года «Ого­вор­ки к Кон­вен­ции о пре­ду­пре­ж­де­нии пре­сту­п­ле­ния ге­но­ци­да и на­ка­за­нии за не­го», прин­ци­пы кон­вен­ции яв­ля­ют­ся обя­за­тель­ны­ми и для го­су­дарств, не при­сое­ди­нив­ших­ся к ней. Ответственность за геноцид могут нести лица, занимающие должности государственной службы, а также частные лица. Мотивами геноцида могут быть национальная или религиозная вражда и нетерпимость, иные побуждения. Наказуемы как акты геноцида, так и заговор с целью совершения геноцида, прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида, покушение на совершение геноцида, соучастие в нём.

Практика уголовного преследования за геноцид основана на нормах статей конвенции, в соответствии с которой виновные «должны быть судимы компетентным судом того государства, на территории которого было совершено это деяние, или таким международным уголовным судом, который может иметь юрисдикцию в отношении Сторон настоящей Конвенции, признавших юрисдикцию такого суда». Геноцид включён в юрисдикцию международных уголовных трибуналов ad hoc по бывшей Югославии и Руанде, отнесён к подсудности Ме­ж­ду­нар. уго­лов­но­го су­да . Для реализации соответствующей подсудности конвенцией предусмотрена обязанность выдачи лиц, виновных в совершении геноцида, а уставами международных уголовных трибуналов и Международного уголовного суда - обязанность их передачи для привлечения к ответственности. Юридическая оценка и правосудие по делам о геноциде должны осуществляться в соответствии с международным правом и не противоречить ему.

Российская Федерация в порядке имплементации своих обязательств установила уголовную ответственность за геноцид: УК Российской Федерации воспроизводит соответствующую статью конвенции и устанавливает строгое наказание за геноцид (вплоть до смертной казни).

Термин «геноцид» употребляется в политическом смысле при оценке деяний, сходных с преступлением геноцида по отдельным признакам, но не являющихся геноцидом в юридическом смысле. Так, действия, направленные против групп, определяемых по социальным, социально-политическим и иным признакам, не предусмотренным конвенцией, не подлежат квалификации как геноцид. Аналогично термин «геноцид» неприменим для юридической оценки деяний, имевших место до вступления конвенции в силу, поскольку её нормы обратной силы не имеют.

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