ГЕНОЦИД
ГЕНОЦИД - действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой путём убийства членов этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы.
Геноцид - одно из «самых серьёзных преступлений, вызывающих озабоченность всего международного сообщества».
Термин «геноцид» введён в оборот польским юристом Р. Лемкиным (Лемке), впервые использовавшим его в работе «Axis Rule in Occupied Europe» (1944 год). Наказуемость геноцида была обоснована в уставе Нюрнбергского международного военного трибунала. Юридическое понятие геноцида сформулировано в Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (1948 год). Конвенция подписана СССР 16.12.1949 года, ратифицирована 03.05.1954 год, вступила в силу с 01.08.1954 года (действует для Российской Федерации как государства - продолжателя СССР). Конвенция ратифицирована более 130 государствами, ныне она является частью обычного международного права, а признание геноцида преступлением - нормой jus cogens.
Согласно консультативному заключению Международного суда ООН от 28.5.1951 года «Оговорки к Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него», принципы конвенции являются обязательными и для государств, не присоединившихся к ней. Ответственность за геноцид могут нести лица, занимающие должности государственной службы, а также частные лица. Мотивами геноцида могут быть национальная или религиозная вражда и нетерпимость, иные побуждения. Наказуемы как акты геноцида, так и заговор с целью совершения геноцида, прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида, покушение на совершение геноцида, соучастие в нём.
Практика уголовного преследования за геноцид основана на нормах статей конвенции, в соответствии с которой виновные «должны быть судимы компетентным судом того государства, на территории которого было совершено это деяние, или таким международным уголовным судом, который может иметь юрисдикцию в отношении Сторон настоящей Конвенции, признавших юрисдикцию такого суда». Геноцид включён в юрисдикцию международных уголовных трибуналов ad hoc по бывшей Югославии и Руанде, отнесён к подсудности Междунар. уголовного суда. Для реализации соответствующей подсудности конвенцией предусмотрена обязанность выдачи лиц, виновных в совершении геноцида, а уставами международных уголовных трибуналов и Международного уголовного суда - обязанность их передачи для привлечения к ответственности. Юридическая оценка и правосудие по делам о геноциде должны осуществляться в соответствии с международным правом и не противоречить ему.
Российская Федерация в порядке имплементации своих обязательств установила уголовную ответственность за геноцид: УК Российской Федерации воспроизводит соответствующую статью конвенции и устанавливает строгое наказание за геноцид (вплоть до смертной казни).
Термин «геноцид» употребляется в политическом смысле при оценке деяний, сходных с преступлением геноцида по отдельным признакам, но не являющихся геноцидом в юридическом смысле. Так, действия, направленные против групп, определяемых по социальным, социально-политическим и иным признакам, не предусмотренным конвенцией, не подлежат квалификации как геноцид. Аналогично термин «геноцид» неприменим для юридической оценки деяний, имевших место до вступления конвенции в силу, поскольку её нормы обратной силы не имеют.