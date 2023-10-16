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17.06.2026
Мир накануне Первой мировой войны
Что из перечисленного было одной из причин «пробуждения Азии» в начале XX века?
Полная независимость стран Азии от иностранного капитала.
Массовый приток европейских революционеров, организовавших восстания против местных правителей.
Завершение территориального раздела мира между империалистическими державами и установление прочного мира.
Влияние революции 1905–1907 годов в России и бурный рост национального самосознания угнетённых народов.
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