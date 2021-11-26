ОГОВОРКА МАРТЕНСА
ОГОВОРКА МАРТЕНСА - в международном гуманитарном праве положение о том, что даже если то или иное положение прямо не предусмотрено статьями действующего права, в ситуациях вооружённых конфликтов сторонам необходимо в первую очередь руководствоваться принципами гуманности, человечности и здравого смысла.
Сформулирована русским юристом и дипломатом Ф.Ф. Мартенсом в 1899 году на 1-й Конференции мира в Гааге при обсуждении проекта Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны. В целях компромисса Мартенс предложил включить в преамбулу этой конвенции следующее положение: «Впредь до того времени, когда представится возможность издать более полный свод законов войны, Высокие Договаривающиеся Стороны считают уместным засвидетельствовать, что в случаях, не предусмотренных принятыми ими постановлениями, население и воюющие стороны остаются под охраною и действием начал международного права, поскольку они вытекают из установившихся между образованными народами обычаев, из законов человечности и требований общественного сознания». В дальнейшем оно стало называться Оговоркой Мартенса, которая с незначительными изменениями в духе времени была включена в преамбулу Конвенции ООН о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие, 1980, в статьях 63/62/142/158 соответственно четырёх Женевских конвенций 1949 года и в Протоколе I (1977) к Женевским конвенциям, касающемся защиты жертв международных вооруженных конфликтов. Сходная формулировка содержится и в Протоколе II о запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств.
Военный трибунал США в Нюрнберге в 1948 году по делу Круппа отметил, что Оговорка Мартенса - это нечто большее, чем благое пожелание. Она представляет собой общее положение, превращающее обычаи, установившиеся во взаимоотношениях между цивилизованными нациями, законы гуманности и требования общественного сознания в правовое мерило, применяемое там и тогда, где и когда конкретные положения конвенции не охватывают конкретные случаи.
На Оговорку Мартенса ссылался Международный суд ООН при выработке в 1996 году консультативного заключения относительно законности угрозы ядерным оружием или его применения.
В международном гуманитарном праве Оговорка Мартенса является отдельной нормой, причём нормой jus cogens. При отсутствии в международном гуманитарном праве нормы, адекватной сложившейся ситуации, необходимо обязательное обращение к Оговорке Мартенса с целью выработки решения, отвечающего сложившейся ситуации. Таким образом, Оговорка Мартенса обеспечивает постоянную связь норм международного гуманитарного права в сфере защиты личности и является отправной точкой развития этой отрасли международного права.