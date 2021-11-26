ГУСТАВ V

ГУСТАВ V - шведский король .

Из ди­на­стии Бер­на­до­тов, сын Ос­ка­ра II. С 1905 года был фак­тическим пра­ви­те­лем Шве­ции при боль­ном от­це, про­во­дил по­ли­ти­ку мир­но­го рас­тор­же­ния унии с Нор­ве­ги­ей (1905). Вы­сту­пал за ук­ре­п­ле­ние обо­ро­но­спо­соб­но­сти и со­хра­не­ние ней­тра­ли­те­та Шве­ции в 1-й и 2-й ми­ро­вых вой­нах. По­сле 1917 года со­гла­сил­ся на вве­де­ние пар­ла­мент­ской от­вет­ст­вен­но­сти пра­ви­тель­ст­ва и спо­соб­ст­во­вал ин­те­гра­ции со­ци­ал-де­мо­кра­тии в ру­ко­во­дство стра­ны.