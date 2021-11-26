ГРЕЙ (Grey) Эдвард, 3-й баронет, 1-й виконт Грей оф Фаллодон (Grey of Fallodon)

Британский государственный дея­тель.

Окон­чил кол­ледж в Окс­фор­де. В 1882 по­жа­ло­ван ти­ту­лом ба­ро­не­та. С 1885 чл. пар­ла­мен­та от Ли­бе­раль­ной пар­тии. В 1892–95 зам. мин. ин. дел. За­ре­ко­мен­до­вал се­бя сто­рон­ни­ком ак­тив­ной ко­ло­ни­аль­ной экс­пан­сии Ве­ли­ко­бри­та­нии. Во вре­мя анг­ло-бур­ской вой­ны 1899–1902 вы­сту­пал за ис­поль­зо­ва­ние жё­ст­ких ме­то­дов борь­бы с бу­ра­ми, тре­бо­вал от­ка­за Ве­ли­ко­бри­та­нии от по­ли­ти­ки «бле­стя­щей изо­ля­ции», при­вет­ст­во­вал за­клю­чение анг­ло-фран­цуз­ско­го со­гла­ше­ния 1904. В 1905 за­нял пост мин. ин. дел. Про­дол­жал по­ли­ти­ку сбли­же­ния с Фран­ци­ей, за­клю­чил анг­ло-рус. со­гла­ше­ние (1907), спо­соб­ст­во­вав­шее оформ­ле­нию Ан­тан­ты. Во вре­мя ма­рок­кан­ских кри­зи­сов 1905, 1911 ак­тив­но под­дер­жал Фран­цию, в то же вре­мя пред­при­ни­мал по­пыт­ки дос­тичь со­гла­ше­ния с Гер­ма­ни­ей (по во­про­су о строи­тель­ст­ве Ба­гдад­ской же­лез­ной до­ро­ги, о раз­де­ле пор­туг. ко­ло­ний и др.). Ак­тив­но прак­ти­ко­вал ме­то­ды тай­ной ди­пло­ма­тии, за­клю­чил боль­шое ко­ли­че­ст­во сек­рет­ных до­го­во­ров (с Рос­си­ей, Ита­ли­ей и др. стра­на­ми). В 1916 вы­шел в от­став­ку и был по­жа­ло­ван ти­ту­лом ви­кон­та. В 1918 один из ини­циа­то­ров соз­да­ния Ли­ги На­ций. В кон. 1919 воз­гла­вил спе­ци­аль­ную брит. мис­сию в США. С 1927 пол­но­стью ото­шёл от по­ли­ти­ки. Ме­муа­ры Г. «Twenty five years, 1892–1916» (1925) пред­став­ля­ют ин­те­рес для изу­че­ния пре­дыс­то­рии и ис­то­рии Пер­вой ми­ро­вой вой­ны 1914–18.

Автор статьи: Прокопов А.Ю.