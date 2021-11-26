НОРФОЛК

НОРФОЛК (Norfolk, остров) - ост­ров в юго-западной час­ти Ти­хо­го океана, в 1400 км к вос­то­ку от Ав­ст­ра­лии , в 800 км к се­ве­ро-за­па­ду от Но­вой Зе­лан­дии; с рас­по­ло­жен­ны­ми по­бли­зо­сти не­оби­тае­мы­ми острова­ми Не­пи­ан и Фи­лип (Фил­лип) об­ра­зу­ет «внеш­нюю тер­ри­то­рию» Ав­ст­ра­лии.

Площадь 35 км2. Население около 2,3 тыс. человек (2011 год, пе­ре­пись). Большая часть на­се­ле­ния - по­том­ки ев­ро­пей­цев (пер­во­на­чаль­но - ссыль­ных из Ве­ли­ко­бри­та­нии), анг­ло­по­ли­не­зий­ских крео­лов (в т. ч. пит­кэрн­цев), анг­ло­ав­ст­ра­лий­цев и анг­ло­но­во­зе­ланд­цев. Свыше 50% ве­рую­щих - про­тес­тан­ты (анг­ли­ка­не; чле­ны Объе­ди­нён­ной церк­ви в Ав­стра­лии, вклю­чаю­щей конг­ре­га­цио­на­ли­стов, ме­то­ди­стов, пре­сви­те­ри­ан и др.), около 12% - ка­то­ли­ки, около 24% не при­чис­ля­ют се­бя ни к од­ной ре­лигиональной груп­пе (2011, пе­ре­пись). Административный центр - Кинг­стон (население около 0,9 тыс. человек, 2011 год). Официальные язы­ки - анг­лий­ский и нор­фолк­ский (кре­оль­ский язык на английской ос­но­ве, сфор­ми­ро­вав­ший­ся при уча­стии таи­тян­ско­го язы­ка). Де­неж­ная еди­ни­ца - ав­ст­раллийский дол­лар.

Норфолк с близ­ле­жа­щи­ми ост­ро­ва­ми пред­став­ля­ют со­бой вер­ши­ны склад­ча­то-вул­ка­нического под­вод­но­го хреб­та Нор­фолк. Не­пи­ан - ма­лень­кий ко­рал­ло­вый ост­ро­вок, за­се­лён­ный мор­ски­ми пти­ца­ми, Фи­лип (Фил­лип) - вул­ка­нический утёс высотой до 300 м. Ост­ров Норфолк сло­жен гра­ни­та­ми и ту­фа­ми. По­верх­ность пред­став­ле­на по­ло­ги­ми пла­то высотой до 321 м (го­ра Бейтс), бе­ре­га пре­имущественно вы­со­кие и об­ры­ви­стые, по­ло­гие и низ­кие толь­ко в за­ли­вах Сид­ней и Эми­ли. Нет за­ли­вов, за­щи­щён­ных от штор­мов и ура­га­нов, бо­лее или ме­нее без­опас­ным яв­ля­ет­ся зал. Эми­ли, час­тич­но ок­ру­жён­ный ко­рал­ло­вым ри­фом. Кли­мат суб­тро­пический, мяг­кий, с не­боль­ши­ми ко­ле­ба­ния­ми темп-ры в те­че­ние го­да. Сред­не­го­до­вая температура 15 °C, в год вы­па­да­ет около 1300 мм осад­ков, с мая по июль бы­ва­ют тай­фу­ны. Ба­заль­то­вая ла­ва пе­ре­кры­та ла­те­рит­ны­ми поч­ва­ми, под­вер­жен­ны­ми эро­зии. Ес­тественная рас­ти­тель­ность ост­ро­ва бы­ла пред­став­ле­на веч­но­зе­лё­ны­ми ле­са­ми с пре­об­ла­да­ни­ем нор­фолк­ской со­сны и пальм, она зна­чи­тель­но по­стра­да­ла в ре­зуль­та­те рас­чи­ст­ки под куль­тур­ные рас­те­ния и па­ст­би­ща. Жи­вот­ный мир Норфолка так­же су­ще­ст­вен­но по­стра­дал от за­ве­зён­ных на ост­ров кро­ли­ков, сви­ней и др.; со­хра­ни­лись че­ре­па­хи, яще­ри­цы, ле­ту­чие мы­ши, мно­го­численные мор­ские пти­цы. Ес­те­ств. рас­ти­тель­ность и по­пу­ля­ции жи­вот­ных вос­ста­нав­ли­ва­ют­ся на ох­ра­няе­мых тер­ри­то­ри­ях, за­ни­маю­щих до 30% пло­ща­ди ост­ро­ва.

В XIV веке ост­ров Норфолк был ко­ло­ни­зи­ро­ван вы­ход­ца­ми из Но­вой Зе­лан­дии. От­крыт Дж. Ку­ком в 1774 году, на­зван в честь гер­цо­ги­ни английского граф­ст­ва Нор­фолк, же­ны Э. Го­вар­да, 9-го гер­цо­га Нор­фол­ка. С 1788 года ме­сто ссыл­ки за­клю­чён­ных из Ве­ли­ко­бри­та­нии. В феврале 1814 года ка­торж­ное по­се­ле­ние бы­ло вре­мен­но за­бро­ше­но в свя­зи с уда­лён­но­стью ост­ро­ва и не­удоб­ст­вом транс­пор­ти­ров­ки за­клю­чён­ных, од­на­ко уже в ию­не 1825 года вос­ста­нов­ле­но как ме­сто вто­рич­но­го на­ка­за­ния пре­ступ­ни­ков. В 1847 году чис­ло за­клю­чён­ных зна­чи­тель­но со­кра­ти­лось, в 1855 году ис­пра­вительая ко­ло­ния окон­ча­тель­но ли­к­ви­ди­ро­ва­на. С 1856 года про­во­ди­лась по­ли­ти­ка пе­ре­се­ления на Норфолк час­ти жи­те­лей о. Пит­кэрн (в т. ч. по­том­ков пер­вых по­се­лен­цев - чле­нов эки­па­жа ко­раб­ля «Ба­ун­ти», вос­став­ших в 1789 году и вы­са­див­ших­ся на ост­ро­ве). То­гда же бы­ло соз­да­но ме­ст­ное управ­ле­ние во гла­ве с ад­ми­ни­ст­ра­то­ром, под­кон­троль­ное гу­бер­на­то­ру британской ко­ло­нии Но­вый Юж­ный Уэльс. В 1867 году на Норфолке ос­но­ва­на мис­сия Анг­ли­кан­ской церк­ви (в 1920 году пе­ре­не­се­на на Со­ло­мо­но­вы о-ва). С 1913 года вла­де­ние Ав­ст­ра­лии со ста­ту­сом ав­ст­ралийской «внеш­ней тер­ри­то­рии». Во вре­мя Второй ми­ро­вой вой­ны ост­ров ис­поль­зо­вал­ся как авиа­ба­за и склад то­п­ли­ва на пу­ти, свя­зы­вав­шем Ав­ст­ра­лию и Но­вую Зе­лан­дию, а так­же Но­вую Зе­лан­дию и Со­ло­мо­но­вы о-ва. В 1979 году внутреннее са­мо­управ­ле­ние Норфолка бы­ло рас­ши­ре­но, со­зда­на За­ко­но­дательная ас­самб­лея из 9 чле­нов, из­би­рав­ших­ся не бо­лее чем на 3 го­да и фор­ми­ро­вав­ших Ис­пол­нительный со­вет с функ­ция­ми пра­ви­тель­ст­ва. В 2006 году в про­цес­се пе­ре­смот­ра фор­мы прав­ле­ния Норфолка преж­ний его ста­тус был под­твер­ждён Ав­ст­ра­ли­ей.

Ос­но­ва эко­но­ми­ки - иностранный ту­ризм, гл. обр. мор­ской оз­до­ро­ви­тель­ный, спор­тив­ный (гор­ный ве­ло­си­пед, дай­винг, кая­кинг, ры­бал­ка и др.), эко­ло­ги­че­ский (важ­ный объ­ект - национальный парк Ост­ро­ва Нор­фолк, где со­хра­ни­лись эн­де­мич­ные ви­ды фло­ры и фау­ны), гас­тро­но­ми­че­ский (по­се­ще­ние мест вы­ра­щи­ва­ния и пе­ре­ра­бот­ки сельско-хозяйственной про­дук­ции, лов­ля ры­бы с по­сле­дую­щим при­го­тов­ле­ни­ем и де­гу­ста­ци­ей блюд). В начале 2010-х годов из-за со­кра­ще­ния при­то­ка ту­ри­стов (13,5 тыс. человек в 2009 году; 12,1 тыс. человек в 2011 году) эко­но­ми­ка Норфолка пе­ре­жи­ва­ет серь­ёз­ный кри­зис. Сель­ское хо­зяй­ст­во прак­ти­че­ски пол­но­стью обес­пе­чи­ва­ет по­треб­но­сти на­се­ле­ния в про­до­воль­ст­вии. Вы­ра­щи­ва­ют зла­ко­вые, тро­пич. фрук­ты и ово­щи. Раз­во­дят скот и до­маш­нюю пти­цу. Дли­на ав­то­до­рог 80 км (в т. ч. св. 50 км с твёр­дым по­кры­ти­ем). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт (со­об­ще­ние с Ав­ст­ра­ли­ей и Но­вой Зе­лан­ди­ей). Экс­порт поч­то­вых ма­рок, се­мян нор­фолк­ской со­сны и паль­мы Хо­вея (Кен­тия), аво­ка­до; им­порт пре­имущественно промышленных то­ва­ров.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)