ДРАГО ДОКТРИНА 1907

ДРАГО ДОКТРИНА 1907 - политический принцип, предусматривающий исключение из международной практики вооруженной интервенции как средства взимания долгов, возникших на основе государственных займов.

Сфор­му­ли­ро­ва­на 29.12.1902 года в но­те министра иностранных дел Ар­ген­ти­ны Л. М. Дра­го (1859-1921 годы) Государственному департаменту Соединенных Штатов Америки в свя­зи с Ве­не­су­эль­ским кон­флик­том 1902-1903 годов. Драго доктрина, на­прав­лен­ная про­тив вме­ша­тель­ст­ва ев­ропейских го­су­дарств и США во внутренние де­ла ла­ти­но­аме­ри­кан­ских стран, бы­ла под­дер­жа­на все­ми го­су­дар­ст­ва­ми это­го ре­гио­на, од­на­ко США уда­лось до­бить­ся су­ще­ст­вен­но­го ог­ра­ни­че­ния её дей­ст­вия. На Га­аг­ской кон­фе­рен­ции 1907 года бы­ла при­ня­та кон­вен­ция (так называемая кон­вен­ция Дра­го - Пор­те­ра), до­пус­каю­щая воз­мож­ность воо­руженной ин­тер­вен­ции в слу­ча­ях, ес­ли стра­на-долж­ник от­ка­зы­ва­ет­ся от пред­ло­же­ния о тре­тей­ском раз­би­ра­тель­ст­ве или от­вер­га­ет его ре­ше­ние.

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