ДРАГО ДОКТРИНА 1907
ДРАГО ДОКТРИНА 1907 - политический принцип, предусматривающий исключение из международной практики вооруженной интервенции как средства взимания долгов, возникших на основе государственных займов.
Сформулирована 29.12.1902 года в ноте министра иностранных дел Аргентины Л. М. Драго (1859-1921 годы) Государственному департаменту Соединенных Штатов Америки в связи с Венесуэльским конфликтом 1902-1903 годов. Драго доктрина, направленная против вмешательства европейских государств и США во внутренние дела латиноамериканских стран, была поддержана всеми государствами этого региона, однако США удалось добиться существенного ограничения её действия. На Гаагской конференции 1907 года была принята конвенция (так называемая конвенция Драго - Портера), допускающая возможность вооруженной интервенции в случаях, если страна-должник отказывается от предложения о третейском разбирательстве или отвергает его решение.