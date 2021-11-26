АГАДИРСКИЙ (второй Марокканский) КРИЗИС

Резкое обострение международных отношений в июне — октябре 1911 вследствие конфликта между Францией и Германией по вопросу о контроле над султанатом Марокко и разделе сфер влияния в Африке.

После захвата Алжира и Туниса Франция стала стремиться к установлению контроля над султанатом Марокко. Однако до конца XIX в. ее планам мешало противодействие Великобритании. Лишь в начале XX в. изменившееся соотношение сил привело к сближению Франции и Англии на почве усилившейся конфронтации с кайзеровской Германией. В результате первого Марокканского кризиса 1905 Франции удалось отстоять свое влияние в Марокко. Вспыхнувшее весной 1911 восстание кочевых племен против французского присутствия и профранцузской политики султана привели к захвату в первой половине 1911 французскими войсками столицы Марокко города Фес и оккупации города Мекнес. Германская дипломатия использовала это как повод для открытого вмешательства в конфликт. В июле 1911 германская канонерка «Пантера» вошла в марокканский порт Агадир. Вслед за ней к берегам Марокко вышел легкий крейсер «Берлин». В связи с этим германское правительство разослало всем великим державам официальный меморандум, в котором разъяснялись причины такого демарша. Среди них назывались просьбы германских торговцев о защите их жизни и имущества, требование общественного мнения Германии не оставаться безучастными к судьбе Марокко и нарушения со стороны французов и англичан основных положений Алхесирасской конференции 1906, провозгласившей формальную независимость султаната. Германская сторона заявляла о готовности вывести свой флот сразу после вывода французских и испанских войск из Марокко. Затянувшиеся франко-германские дипломатические переговоры зашли в тупик. В Европе возникла угроза франко-германского военного конфликта из-за колониального спора в Сев. Африке. В самый разгар противостояния министр финансов Великобритании Ллойд Джордж заявил о том, что Британия не потерпит, чтобы марокканский вопрос решался без участия Лондона. Тем самым англичане недвусмысленно поддержали Францию, дополнив устные заявления приведением флота в состояние боевой готовности. Германия была вынуждена уступить и подписать с Францией соглашение, по которому за Парижем закреплялись преимущественные права в Марокко. Берлин получал лишь право открытых дверей для ведения коммерции на 30 лет и 275 тыс. км2 территории во французском Конго (совр. Камерун). В 1912 Марокко было объявлено французским протекторатом . Кризис закончился победой Франции и привел к кристаллизации противоборствующих сил накануне Первой мировой войны , сплотив англо-французскую Антанту.

Автор статьи: М. А. Липкин.

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