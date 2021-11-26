ИНТЕРПОЛ

ИНТЕРПО́Л (англ. The International Cri­minal Police Organization – INTERPOL, сокр. от англ. International Police) - ме­ж­ду­народная ор­га­ни­за­ция уго­лов­ной по­ли­ции, ко­ор­ди­ни­рую­щая дея­тель­ность по­ли­цей­ских ор­га­нов (уч­ре­ж­де­ний) различных стран в борь­бе с об­ще­уго­лов­ной пре­ступ­но­стью.

Интерпол - пре­ем­ник (1956 год) Ме­ж­ду­народной ко­мис­сии уго­лов­ной по­ли­ции (The International Criminal Police Commission, ICPC, 1923 год). При­знан ООН меж­пра­ви­тель­ст­вен­ной (1971 год), ме­ж­ду­народной (1972 год) ор­га­ни­за­ци­ей. В со­ста­ве Интерпола 186 го­су­дарств (2007 год), в том числе Российская Фе­де­ра­ция как го­су­дар­ст­во - про­дол­жа­тель СССР, всту­пив­ше­го в Интерпол в 1990 году. Ме­сто­пре­бы­ва­ние - г. Ли­он (Фран­ция). Пра­во­вую ос­но­ву дея­тель­но­сти Интерпола со­став­ля­ют его Ус­тав (1956 года) и Рег­ла­мент.

Це­ли Интерпола: обес­пе­че­ние ши­ро­ко­го взаи­мо­дей­ст­вия ор­га­нов (уч­ре­ж­де­ний) по­ли­ции в рам­ках су­ще­ст­вую­ще­го за­ко­нода­тель­ст­ва стран и в ду­хе Все­об­щей дек­ла­ра­ции прав че­ло­ве­ка ; соз­да­ние и раз­ви­тие уч­ре­ж­де­ний, ко­то­рые мо­гут ус­пеш­но спо­соб­ст­во­вать пре­ду­пре­ж­де­нию пре­ступ­но­сти и борь­бе с ней. Интерпол ка­те­го­ри­че­ски за­пре­ща­ет­ся лю­бое вме­ша­тель­ст­во или дея­тель­ность по­ли­тического, во­енного, ре­лигиозного, ра­со­во­го ха­рак­те­ра.

Со­глас­но Ус­та­ву, в струк­ту­ру Интерпола вхо­дят: Ге­не­раль­ная ас­самб­лея, Ис­пол­ни­тель­ный комитет, Ге­не­раль­ный сек­ре­та­ри­ат, Национальное цен­траль­ные бю­ро (НЦБ), со­вет­ни­ки. Ге­не­раль­ная ас­самб­лея - выс­ший ор­ган Интерпола, со­сто­ит из де­ле­га­тов от го­су­дарств-чле­нов. На еже­год­ных сес­си­ях она оп­ре­де­ля­ет прин­ци­пы дея­тель­но­сти и раз­ра­ба­ты­ва­ет об­щие ме­ры по вы­пол­не­нию ус­тав­ных за­дач; рас­смат­ри­ва­ет и ут­вер­жда­ет план ра­бо­ты на год; ус­та­нав­ли­ва­ет рег­ла­мен­ты; из­би­ра­ет долж­но­ст­ных лиц; при­ни­ма­ет ре­ше­ния и да­ёт ре­ко­мен­да­ции чле­нам; оп­ре­де­ля­ет фи­нан­со­вую по­ли­ти­ку; рас­смат­ри­ва­ет и вы­но­сит ре­ше­ния о со­труд­ни­че­ст­ве с другими ор­га­ни­за­ция­ми; при­ни­ма­ет ре­зо­лю­ции обя­за­тель­но­го ха­рак­те­ра от­но­си­тель­но функ­цио­ни­ро­ва­ния Интерпола и ре­ко­мен­да­тель­но­го ха­рак­те­ра - по во­про­сам ме­ж­ду­народного со­труд­ни­че­ст­ва пра­во­ох­ра­нительных ор­га­нов . Ка­ж­дое го­су­дар­ст­во – член Интерпола име­ет один го­лос при при­ня­тии ре­ше­ний.

Ис­пол­нительный комитет (пре­зи­дент, 3 ви­це-пре­зи­ден­та и 9 де­ле­га­тов), из­би­рае­мый на 3 го­да, кон­тро­ли­ру­ет дея­тель­ность ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря, ис­пол­не­ние ре­ше­ний Ге­не­раль­ной ас­самб­леи, ут­вер­жда­ет про­грам­му дей­ст­вий и про­ект бюд­же­та Интепола.

Ге­не­раль­ный сек­ре­та­ри­ат – административный и тех­нический ор­ган Интерпола по реа­ли­за­ции ре­ше­ний Ге­не­раль­ной ас­самб­леи и Ис­пол­нительного комитета, ко­ор­ди­на­ции ме­ж­ду­народного со­труд­ни­че­ст­ва в борь­бе с пре­ступ­но­стью, сбо­ру ин­фор­ма­ции, осу­ще­ст­в­ле­нию кон­так­тов с на­цио­наль­ны­ми и ме­ж­ду­народными ор­га­ни­за­ция­ми. В его со­став вхо­дят ге­не­раль­ный сек­ре­тарь и от­де­лы по на­прав­ле­ни­ям дея­тель­но­сти. НЦБ - ор­га­ны, соз­да­вае­мые в струк­ту­ре национальных по­ли­цей­ских служб для обес­пе­че­ния их по­сто­ян­но­го взаи­мо­дей­ст­вия с Ге­не­раль­ным сек­ре­та­риа­том и пра­во­ох­ра­нительными ор­га­на­ми го­су­дарств - чле­нов Ин­тер­по­ла. Со­вет­ни­ки ис­пол­ня­ют кон­суль­тационные функ­ции по на­учным во­про­сам.

Не­ус­тав­ны­ми ор­га­на­ми Интерпола вспо­мо­гательного ха­рак­те­ра яв­ля­ют­ся по­сто­ян­ный комитет по ин­фор­мационным тех­но­ло­ги­ям и на­блю­да­тель­ный со­вет по внутреннему кон­тро­лю ар­хи­вов Ин­тер­по­ла.

Основные на­прав­ле­ния дея­тель­но­сти Интерпола - уго­лов­ная ре­ги­ст­ра­ция (учёт) и ро­зыск лиц, пред­став­ляю­щих опе­ра­тив­ный ме­ж­ду­народный ин­те­рес (пре­ступ­ни­ков, по­доз­ре­вае­мых, про­пав­ших без вес­ти), и иных объ­ек­тов, объ­яв­лен­ных в ме­ж­ду­народный ро­зыск (ав­то­транс­порт­ных средств, пред­ме­тов, пред­став­ляю­щих ис­то­рическую или ху­дожественную цен­ность, по­хи­щен­но­го ог­не­стрель­но­го ору­жия и бо­е­при­па­сов, но­мер­ных ве­щей и т.д.). Кро­ме то­го, Интерпол учи­ты­ва­ет осо­бо опас­ные пре­сту­п­ле­ния и про­ис­ше­ст­вия ме­ж­ду­народного ха­рак­те­ра, пре­ступ­ные ор­га­ни­за­ции; ана­ли­зи­ру­ет ин­фор­ма­цию и ор­га­ни­зу­ет её до­ве­де­ние до стран-чле­нов; про­во­дит ра­бо­чие встре­чи для об­ме­на ин­фор­ма­ци­ей; ко­ор­ди­ни­ру­ет со­вме­ст­ные рас­сле­до­ва­ния пре­сту­п­ле­ний ме­ж­ду­народного ха­рак­те­ра, та­ких как тер­ро­ризм, транс­на­цио­наль­ная ор­га­ни­зо­ван­ная пре­ступ­ность, не­за­кон­ный обо­рот нар­ко­ти­ков, фаль­ши­во­мо­нет­ни­че­ст­во и др.

НЦБ Интерпола Российской Фе­де­ра­ции - ор­ган Интерпола и под­раз­де­ле­ние МВД. Осу­ще­ст­в­ля­ет ме­ж­ду­народный об­мен ин­фор­ма­ци­ей о пре­сту­п­ле­ни­ях, ока­зы­ва­ет со­дей­ст­вие в вы­пол­не­нии за­про­сов ме­ж­ду­народных пра­во­ох­ра­нительных ор­га­ни­за­ций и ор­га­нов иностранных го­су­дарств, на­блю­да­ет за ис­пол­не­ни­ем ме­ж­ду­народных до­го­во­ров по во­про­сам борь­бы с пре­ступ­но­стью. Струк­тур­ные под­раз­де­ле­ния (фи­лиа­лы) НЦБ Интерпола дей­ст­ву­ют в субъ­ек­тах Российской Фе­де­ра­ции.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)