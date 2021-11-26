ЕВРОПЕЙСКОЕ ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО
ЕВРОПЕЙСКОЕ ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО - военный блок шести западно-европейских стран.
План создания ЕОС был предложен 24.10.1950 премьер-министром Франции Р. Плевеном, одобрен министрами иностранных дел США, Великобритании и Франции на Вашингтонском совещании 1951 года. Договор о ЕОС сроком действия на 50 лет (смотри Парижский договор 1952 года) был подписан 27.05.1952 и предполагал создание европейской военной организации с общими органами управления, объединёнными вооруженными силами и единым бюджетом. В дополнение к нему в марте 1953 года Ассамблеей ЕОС был утверждён проект Европейского политического сообщества (ЕПС). 30.08.1954 Национальное собрание Франции отказалось ратифицировать Парижский договор, план создания ЕОС и ЕПС потерпел неудачу. Основные идеи ЕОС были претворены в жизнь в рамках Западноевропейского союза.