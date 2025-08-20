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Победа в холодной войне США. Кэмп Дэвид. Ельцин в Конгрессе.

Россия защищает интересы США. СНВ-2. Урановая сделка- афера века? Большая часть ресурсов уходит за рубеж.

Россия стремится в НАТО?

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