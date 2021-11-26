МАДРИДСКИЙ КЛУБ
МАДРИДСКИЙ КЛУБ - неправительственная общественно-политическая организация.
Создана в Мадриде в октябре 2001 года на Конференции по демократическому преобразованию и консолидации (Conference on Democratic Transition and Consolidation), проводившейся при участии 24 глав и бывших глав государств и правительств. Учредительное собрание Мадридского клуба состоялось в мае 2002 года.
Целью Мадридского клуба декларируется оказание консультативной помощи странам, находящимся в процессе перехода к демократическим формам правления.
Членами клуба (свыше 70 человек) являются бывшие главы государств или правительств.
В деятельности клуба участвуют также так называемые институциональные члены (частные и государственные учреждения и организации), почетные члены, эксперты и специалисты (последние образуют постоянно действующий консультативный комитет).
Высший орган Мадридского клуба - Генеральная ассамблея (cобирается не реже одного раза в год). На её заседаниях утверждаются план мероприятий клуба и его бюджет, принимаются новые члены, назначаются совет директоров и генеральный секретарь.
Клуб действует при поддержке «Gorbachev Foundation of North America (GFNA)» и испанского «Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE)».
Председатель Мадридского клуба (2011 год) - бывший премьер-министр Нидерландов В. Кок, заместители председателя - бывший премьер-министр Новой Зеландии Дж. Шипли и бывший президент Колумбии Г. Сезар.
Среди членов Мадридского клуба - М.С. Горбачёв.