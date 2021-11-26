КОШТУНИЦА ВОИСЛАВ

КОШТУНИЦА ВОИСЛАВ - югославский и сербский государственный и политический деятель, юрист.

В 1966 году окон­чил юри­дический факультет Бел­град­ско­го университета, доктор юри­дических на­ук (1974). С 1970 года ас­си­стент юри­дического факультета Бел­град­ско­го университета, в 1974 году уво­лен за оп­по­зиционную по­ли­тическую дея­тель­ность. С 1974 года со­труд­ник Института об­щественных на­ук, с 1981 года - Института фи­ло­со­фии и об­щественной тео­рии, член Комитета за­щи­ты сво­бо­ды мне­ния и сло­ва, один из ос­но­ва­телей Де­мо­кра­тической пар­тии Юго­сла­вии (1989). В 1990-1997 годах вхо­дил в оп­по­зиционную де­пу­тат­скую груп­пу в Скуп­щи­не (пар­ла­мен­те) Сер­бии. В 1992 году ос­но­вал и воз­гла­вил Де­мо­кра­тическую пар­тию Сер­бии (ДПС). В сво­ей по­ли­ти­ке пы­тал­ся объ­е­ди­нить де­мо­кра­тические и на­цио­на­ли­стические прин­ци­пы, име­нуя се­бя «уме­рен­ным на­цио­на­ли­стом».

В 1992-1995 годах кри­ти­ко­вал как по­ли­ти­ку НАТО в от­но­ше­нии Юго­сла­вии, так и С. Ми­ло­ше­ви­ча за не­дос­та­точ­ную, по мне­нию Коштуницы, под­держ­ку Рес­пуб­ли­ки Серб­ской в хо­де меж­эт­нического кон­флик­та в Бос­нии и Гер­це­го­ви­не. Не под­дер­жал за­клю­че­ние Дей­тон­ских со­гла­ше­ний. На вы­бо­рах пре­зи­ден­та Со­юз­ной Рес­пуб­ли­ки Юго­сла­вии (СРЮ) в сентябре 2000 года как кан­ди­дат от Объ­е­ди­не­ния оп­по­зиционных пар­тий по­бе­дил Ми­ло­ше­ви­ча, но не по­лу­чил аб­со­лют­но­го боль­шин­ст­ва го­ло­сов. От­ка­зал­ся от уча­стия в по­втор­ном го­ло­со­ва­нии, на­ме­чен­ном на 8.10.2000 года, вы­ра­зив со­мне­ние в том, что его ре­зуль­тат не бу­дет под­та­со­ван. По­сле от­став­ки Ми­ло­ше­ви­ча в ре­зуль­та­те мас­со­вых вы­сту­п­ле­ний оп­по­зи­ции в Бел­гра­де 7.10.2000 года за­нял пост пре­зи­ден­та СРЮ. Вы­сту­пал про­тив вы­хо­да Чер­но­го­рии из со­ста­ва СРЮ, пре­дос­тав­ле­ния не­за­ви­си­мо­сти Ко­со­во и вы­да­чи Ми­ло­ше­ви­ча Ме­ж­ду­народному три­бу­на­лу по бывшей Юго­сла­вии в Гаа­ге (тем не ме­нее не вос­пре­пят­ст­во­вал его экс­т­ра­ди­ции).

В феврале 2003 года в свя­зи с рас­па­дом СРЮ пре­зи­дент­ские пол­но­мо­чия Коштуницы бы­ли пре­кра­ще­ны. С мар­та 2004 года пре­мьер-министр Сер­бии. По­сле про­воз­гла­ше­ния в феврале 2008 года не­зави­си­мо­сти Ко­со­во зая­вил о на­ме­ре­нии уй­ти в от­став­ку со сво­его по­ста в свя­зи с от­сут­ст­ви­ем един­ст­ва в ру­ко­вод­стве стра­ны по ко­сов­ско­му во­про­су и по­тре­бо­вал дос­роч­но­го про­ве­де­ния пар­ла­мент­ских вы­бо­ров. На вы­бо­рах, со­сто­яв­ших­ся 11.5.2008 года, воз­глав­ляе­мый Коштуницей блок «Де­мо­кра­тическая пар­тия Сер­бии - Но­вая Сер­бия» за­вое­вал лишь 30 де­пу­тат­ских ман­да­тов (около 11,6% го­ло­сов из­би­ра­те­лей). 7.7.2008 года Коштуница ос­та­вил пост пре­мьер-министра Сер­бии.

В 2005 году на­гра­ж­дён ор­де­ном преподобного Сер­гия Ра­до­неж­ско­го 2-й сте­пе­ни за боль­шой вклад в ук­ре­п­ле­ние ду­хов­ных свя­зей ме­ж­ду на­ро­да­ми Рос­сии и Сер­бии.