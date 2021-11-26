ЕВРОПЕЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО

ЕВРОПЕЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО - «общий рынок», интеграционное экономическое объединение стран Западной Ев­ро­пы в 1958-1993 годах.

Об­ра­зо­ва­но чле­на­ми Ев­ро­пей­ско­го объ­е­ди­не­ния уг­ля и ста­ли (Бель­ги­ей, ФРГ, Фран­ци­ей, Ита­ли­ей, Люк­сем­бур­гом и Ни­дер­лан­да­ми) в со­от­вет­ст­вии с Рим­ским до­го­во­ром (под­пи­сан 25.03.1957; смотри Рим­ские до­го­во­ры 1957 года), всту­пив­шим в си­лу 01.01.1958. Це­лью ЕЭС яв­ля­лось фор­ми­ро­ва­ние об­ще­го рын­ка пу­тём ко­ор­ди­на­ции эко­но­мической, со­ци­аль­ной, ва­лют­ной и ин­ве­стиционной по­ли­ти­ки, в том числе тор­го­вых от­но­ше­ний с треть­и­ми стра­на­ми, про­ве­де­ния еди­ной по­ли­ти­ки в об­лас­ти сельского хозяйства и транс­пор­та, по­сте­пен­ной от­ме­ны ме­ж­ду го­су­дар­ст­ва­ми - чле­на­ми та­мо­жен­ных по­шлин и ко­ли­че­ст­вен­ных ог­ра­ни­че­ний на ввоз и вы­воз то­ва­ров, соз­да­ния ус­ло­вий для сво­бод­но­го пе­ре­ме­ще­ния ра­бо­чей си­лы, ка­пи­та­лов и ус­луг. Ру­ко­во­дя­щи­ми ор­га­на­ми ЕЭС бы­ли Ас­самб­лея (Ев­ропейский пар­ла­мент), Со­вет ми­ни­ст­ров, Ко­мис­сия (главный ис­пол­нительный ор­ган), Суд, а так­же ряд кре­дит­ных уч­ре­ж­де­ний, в за­да­чи ко­то­рых вхо­ди­ло фи­нан­си­ро­ва­ние отдельных ме­ро­прия­тий, свя­зан­ных с про­ве­де­ни­ем об­щей эко­но­мической и со­ци­аль­ной по­ли­ти­ки, – Ев­ропейский ин­ве­стиционный банк (с 1958 года), Ев­ропейский фонд раз­ви­тия (с 1958 года), Ев­ропейский фонд ре­гио­наль­но­го раз­ви­тия (с 1975 года), Ев­ропейский со­ци­аль­ный фонд (с 1960 года) и другие. ЕЭС име­ло ста­тус на­блю­да­те­ля в Ор­га­ни­за­ции Объ­е­ди­нён­ных На­ций, Кон­фе­рен­ции ООН по тор­гов­ле и раз­ви­тию (ЮНКТАД), а так­же в ря­де спе­циа­ли­зированных уч­ре­ж­де­ний ООН, за­клю­чи­ло со­гла­ше­ния об Ас­со­циа­ции, Та­мо­жен­ном сою­зе и тор­гов­ле со мно­ги­ми го­су­дар­ст­ва­ми ми­ра; при нём бы­ли ак­кре­ди­то­ва­ны пред­ста­ви­те­ли за­ру­беж­ных стран, не яв­ляв­ших­ся чле­на­ми организации. Соз­да­ние в рам­ках ЕЭС Та­мо­жен­но­го сою­за, об­ще­го рын­ка сельско-хозяйственных то­ва­ров, а так­же ме­ха­низ­ма по ко­ор­ди­на­ции тор­го­во-эко­но­мической и со­ци­аль­ной по­ли­ти­ки бы­ло в основном за­вер­ше­но во 2-й половине 1960-х годов. 01.07.1967 ЕЭС, Ев­ро­пей­ское объ­е­ди­не­ние уг­ля и ста­ли (ЕОУС) и Ев­ро­пей­ское со­об­ще­ст­во по атом­ной энер­гии (Ев­ра­том) об­ра­зо­ва­ли Ев­ро­пей­ское со­об­ще­ст­во (смотри Ев­ро­пей­ские со­об­ще­ст­ва), в ко­то­ром ЕЭС вы­сту­па­ло в ро­ли го­лов­ной организации, а ЕОУС и Ев­ра­том фак­ти­че­ски в ка­че­ст­ве её от­рас­ле­вых под­раз­де­ле­ний, управ­ляе­мых те­ми же ор­га­на­ми, что и ЕЭС. В 1971 году Со­вет ЕЭС вы­ра­бо­тал об­щие прин­ци­пы соз­да­ния к концу 1970-х годов Ев­ро­пей­ской ва­лют­ной сис­те­мы. 01.01.1973 к ЕЭС при­сое­ди­ни­лись Да­ния, Ве­ли­ко­бри­та­ния и Ир­лан­дия, 01.01.1981 – Гре­ция, 01.01.1986 – Ис­па­ния и Пор­ту­га­лия. 17.02.1986 был при­нят Еди­ный ев­ропейский акт, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рым пла­ни­ро­ва­лось к концу 1992 года соз­дать еди­ный внутренний ры­нок стран - чле­нов ЕЭС, а в сфе­ру ком­пе­тен­ции ор­га­нов ЕЭС пе­ре­дать так­же ре­ше­ние по­ли­тических во­про­сов. Со всту­п­ле­ни­ем в си­лу 01.11.1993 Маа­ст­рихт­ско­го до­го­во­ра и об­ра­зо­ва­ни­ем Ев­ро­пей­ско­го сою­за ЕЭС во­шло в его струк­ту­ру.

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