ЕВРОПЕЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО
ЕВРОПЕЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО - «общий рынок», интеграционное экономическое объединение стран Западной Европы в 1958-1993 годах.
Образовано членами Европейского объединения угля и стали (Бельгией, ФРГ, Францией, Италией, Люксембургом и Нидерландами) в соответствии с Римским договором (подписан 25.03.1957; смотри Римские договоры 1957 года), вступившим в силу 01.01.1958. Целью ЕЭС являлось формирование общего рынка путём координации экономической, социальной, валютной и инвестиционной политики, в том числе торговых отношений с третьими странами, проведения единой политики в области сельского хозяйства и транспорта, постепенной отмены между государствами - членами таможенных пошлин и количественных ограничений на ввоз и вывоз товаров, создания условий для свободного перемещения рабочей силы, капиталов и услуг. Руководящими органами ЕЭС были Ассамблея (Европейский парламент), Совет министров, Комиссия (главный исполнительный орган), Суд, а также ряд кредитных учреждений, в задачи которых входило финансирование отдельных мероприятий, связанных с проведением общей экономической и социальной политики, – Европейский инвестиционный банк (с 1958 года), Европейский фонд развития (с 1958 года), Европейский фонд регионального развития (с 1975 года), Европейский социальный фонд (с 1960 года) и другие. ЕЭС имело статус наблюдателя в Организации Объединённых Наций, Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), а также в ряде специализированных учреждений ООН, заключило соглашения об Ассоциации, Таможенном союзе и торговле со многими государствами мира; при нём были аккредитованы представители зарубежных стран, не являвшихся членами организации. Создание в рамках ЕЭС Таможенного союза, общего рынка сельско-хозяйственных товаров, а также механизма по координации торгово-экономической и социальной политики было в основном завершено во 2-й половине 1960-х годов. 01.07.1967 ЕЭС, Европейское объединение угля и стали (ЕОУС) и Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом) образовали Европейское сообщество (смотри Европейские сообщества), в котором ЕЭС выступало в роли головной организации, а ЕОУС и Евратом фактически в качестве её отраслевых подразделений, управляемых теми же органами, что и ЕЭС. В 1971 году Совет ЕЭС выработал общие принципы создания к концу 1970-х годов Европейской валютной системы. 01.01.1973 к ЕЭС присоединились Дания, Великобритания и Ирландия, 01.01.1981 – Греция, 01.01.1986 – Испания и Португалия. 17.02.1986 был принят Единый европейский акт, в соответствии с которым планировалось к концу 1992 года создать единый внутренний рынок стран - членов ЕЭС, а в сферу компетенции органов ЕЭС передать также решение политических вопросов. Со вступлением в силу 01.11.1993 Маастрихтского договора и образованием Европейского союза ЕЭС вошло в его структуру.