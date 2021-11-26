ЕВРОПЕЙСКИЕ СООБЩЕСТВА

ЕВРОПЕЙСКИЕ СООБЩЕСТВА - с 1967 года общее наименование Европейского экономического сообщества , Европейского объединения угля и стали и Европейского сообщества по атомной энергии.

Европейские сообщества пред­став­ля­ли со­бой ин­те­гра­ци­он­ные ор­га­ни­за­ции пре­имущественно эко­но­мической ком­пе­тен­ции (об­щий ры­нок, об­щая аг­рар­ная по­ли­ти­ка и прочее). По ме­ре уг­луб­ле­ния и рас­ши­ре­ния ин­те­гра­ци­он­ных про­цес­сов и их рас­про­ст­ра­не­ния на другие сфе­ры об­щественной жиз­ни в 1993 году на ба­зе европейских сообществ был уч­реж­дён Ев­ро­пей­ский со­юз как ин­те­гра­ци­он­ная ор­га­ни­за­ция об­щей ком­пе­тен­ции.

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