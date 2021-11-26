ЕВРОПЕЙСКАЯ ХАРТИЯ ПО АЛКОГОЛЮ
ЕВРОПЕЙСКАЯ ХАРТИЯ ПО АЛКОГОЛЮ - основополагающий международный документ, содержащий перечень этических принципов, на которых должна строиться государственная алкогольная политика.
Принят на парижской конференции «Здоровье, общество и алкоголь» (декабрь 1995 года).
В хартии декларируется: 1) право на семейную, общественную и трудовую жизнь, защищённую от несчастных случаев, насилия и других отрицательных последствий потребления алкоголя; 2) право на научно обоснованную, объективную информацию и просвещение относительно последствий потребления алкоголя для здоровья, семьи и общества; 3) право каждого ребёнка, подростка жить и развиваться в безопасной среде, защищённой от отрицательных последствий потребления алкоголя и, насколько это возможно, от пропаганды и рекламы алкогольных напитков; (смотри Декларация прав ребенка) 4) право на доступное лечение и уход лицам (а также членам их семей), которые употреблением алкоголя подвергают себя опасности или наносят ущерб здоровью; 5) право на защиту от понуждений к употреблению спиртного и поддержку трезвого образа жизни людей, не желающих потреблять алкоголь или не могущих делать это по состоянию здоровья или иным причинам.
Эти принципы были конкретизированы в «Европейском плане действий по алкоголю» на 2000-2005 годы, а также в документах ВОЗ «Молодёжь и алкоголь» (2001) и «Основы политики в отношении алкоголя» (2005).
(смотри Антиалкогольная кампания КПСС и Советского государства)