СВИНХУВУД, ПЕР ЭВИНД

Свинхувуд ( фин. Svinhufvud) , Пер Эвинд (15.12.1861, Сяяксмяки, Великое княжество Финляндское — 29.02.1944, Луумяки, Финляндия) — финский политический деятель, президент Финляндии в 1931–1937. В 1882 получил степень магистра искусств, а в 1886 — магистра права в Гельсингфорсском университете. Работал адвокатом, затем в судах, первый спикер двухпалатного парламента в 1907–1912, за сопротивление политике русификации сослан в ноябре 1914 в Сибирь, вернулся в Финляндию в марте 1917. Председатель «белого» сената 1918, регент в 1918. В должности премьер-министра в 1930 считал, что главной угрозой внутренней стабильности является коммунизм, также способствовал подавлению фашистского мятежа в 1932. С. была близка идея «Великой Финляндии», выступал за укрепление независимости Финляндии, ориентируясь на Германию до ее поражения в Первой мировой вой­не 1914–1918 , впоследствии призывал к сближению со странами Сев. Европы, особенно в вопросах обороны.

Лит. : Räikkönen E. Svinhufvudin kertomukset Siperiasta. Helsinki, 1928; Сто замечательных финнов. Калейдоскоп биографий. Общество финской литературы. Хельсинки, 2004. С. 547–558; Osmo J., Hentilä S., Nevakivi J. Suomen poliittinen historia 1809–2009. Helsinki, 2009; Häikiö M. Suomen leijona: Svinhufvud itsenäisyysmiehenä. Jyväskylä, 2017. Т. В. Андросова.