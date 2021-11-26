ПАКТ ТРЕХ ДЕРЖАВ

Договор о военном союзе между Германией, Италией и Японией, подписанный в Берлине по поручению своих правительств министром иностранных дел Германии И. Риббентропом, министром иностранных дел Г. Чиано и послом Японии в Германии С. Курусу.

Заключению пакта предшествовали длительные переговоры трех агрессоров, начавшиеся еще до начала Второй мировой войны. Первый проект договора под названием «Пакт о консультациях и взаимопомощи» был подготовлен Риббентропом, согласован с тогдашним японским послом в Германии Х. Осима и представлен на рассмотрение главы итальянского правительства и лидера фашистской партии Италии Б. Муссолини и Г. Чиано в сентябре 1938 г. Его основное содержание сводилось к принятию Германией, Италией и Японией обязательства оказывать военную помощь друг другу в случае нападения на любую из них одного или нескольких государств. Этот проект был забракован сначала итальянским, а затем и японским руководством. Б. Муссолини во время переговоров с прибывшим в октябре 1938 г. в Рим Риббентропом усмотрел недостаток проекта в том, что он носит оборонительный характер, в то время как Германии, Италии и Японии никто не угрожает и они нуждаются в другом договоре, который «должен изменить географическую карту мира». Японское правительство в начале марта 1939 г. одобрило проект, но потребовало, чтобы в него была внесена оговорка о том, что военный союз направлен исключительно против СССР и не имеет силы в войне против других государств. Необходимость внесения в текст пакта такой оговорки мотивировалась тем, что Япония еще не была готова «вести эффективную войну на море» против таких мощных морских держав как Великобритания и США, а также нежеланием Японии испортить японоамериканские отношения и, как следствие, — лишиться экспорта из США стратегических материалов, нужных для ведения войны с Китаем. Предложенная Японией оговорка была неприемлема для Германии и Италии. Их руководство хотело заключить такой союз, который в зависимости от ситуации имел бы силу в войне, как против СССР, так и западных держав. Такой союз между Германией и Италией был заключен 22 мая 1939 г. («Стальной пакт»). У него был, однако, другой недостаток. Перед подписанием союзного договора Муссолини поставил Берлин в известность, что он планирует завершить подготовку Италии к участию в общеевропейской войне только в 1942 г., и она не вступит в нее ранее этого срока. Германское руководство приняло это условие. 1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу и тем самым положила начало Второй мировой войне. В тот же день Гитлер уведомил Муссолини, что военная поддержка Италии Германии не потребуется, после чего итальянское правительство поспешило заявить о своем «неучастии» в войне. Когда 3 сентября 1939 г. Англия и Франция объявили войну Германии, оно еще более укрепилось в своем решении не вступать в военные действия, а японское правительство 4 сентября заявило о «незаинтересованности» в войне в Европе и намерении сосредоточить усилия на «урегулировании конфликта» в Китае. После разгрома Польши германское правительство стало добиваться вступления Италии в войну против Англии и Франции, а также согласия Японии на заключение военного союза, направленного против Англии. Италия объявила войну Англии и Франции 10 июня 1940 г., как только выяснилось, что Франция терпит сокрушительное поражение от немецких войск. При этом она рассчитывала воспользоваться поражением англофранцузской коалиции для захвата господства в Средиземном море. Япония в июле 1940 г. заявила о намерении установить тесные отношения с Германией с тем, чтобы воспользоваться ее поддержкой и победой в Европе в интересах расширения своего господства в Азии. Путь к заключению с Японией союза, направленного против Англии, к чему стремилась Германия с начала войны, был открыт. Между тем, 31 июля 1940 г. в Берлине было принято решение о подготовке нападения на СССР весной будущего года. Гитлер и его военачальники рассчитывали при этом разгромить его, как и Францию, в ходе одной молниеносной кампании. Поэтому они считали излишним посвящать Италию и Японию в свои антисоветские планы. Этим странам они заранее отвели вспомогательную роль: Италия должна была сковать силы Англии на Средиземном море, а Япония — силы Англии и сочувствовавших ей США в азиатско-тихоокеанском регионе. В Токио для ведения секретных переговоров о заключении военного союза между Германией и Италией, с одной стороны, и Японией с другой, был направлен посол по особым поручениям Х. Т. Штамер. Переговоры начались 9 сентября 1940 г. 19 сентября Риббентроп представил уже одобренный японским правительством текст договора на рассмотрение Муссолини. Тот его полностью одобрил. После этого Пакт трех держав был подписан в Берлине. В преамбуле договаривающиеся стороны заявили о принятом решении сотрудничать друг с другом с целью «осуществления своих устремлений в великом восточно-азиатском пространстве и европейских областях» и распространить это сотрудничество «на другие нации в других частях света, которые склонны действовать в том же направлении». В договоре говорилось, что Япония «признает и уважает руководство Германии и Италии в создании нового порядка в Европе» (Ст. 1), а Германия и Италия «признают и уважают руководство Японии в создании нового порядка в великом восточно-азиатском пространстве» (Ст. 2). Германия, Италия и Япония заявили о намерении сотрудничать на указанной выше основе и обязались «поддерживать друг друга всеми политическими, экономическими и военными средствами в случае, если одна из трех договаривающихся стран подвергнется нападению со стороны какой-либо державы, которая в настоящее время не участвует в европейской войне или в китайско-японском конфликте (Ст. 3). Для претворения в жизнь этих положений предусматривалось создание «технических комиссий», состав которых должны были определить правительства Германии, Италии и Японии (Ст. 4). В Пакте содержалась оговорка, что «данное соглашение никоим образом не затрагивает политического статуса, который в настоящее время существует между каждой из трех договаривающихся сторон и Советской Россией» (Ст. 5). Таким образом, Германия, Италия и Япония открыто объявили о своих притязаниях на установление по собственному усмотрению «нового порядка» на огромном пространстве Европы и Азии и за его пределами. Они обязались совместно использовать все средства, в том числе и военные, для того чтобы СССР и США, не участвовавшие в то время в войне Германии и Италии против Англии и Японии против Китая, не смогли воспрепятствовать установлению господства трех агрессивных держав в Европе и Азии. Оговорка, что Пакт трех не затрагивает сложившихся в то время политических отношений Германии, Италии и Японии с СССР, была сомнительна, так как, несмотря на заключение Германией в 1939 г. договора о ненападении с СССР, оставался в силе заключенный в 1936-1937 гг. между Германией, Японией и Италией Антикоминтерновский пакт, который имел явно антисоветскую идеологическую и политическую направленность. В действительности эта оговорка была включена в договор немецким правительством для того, чтобы замаскировать начавшуюся подготовку к нападению на СССР, к которой оно приступило в июле 1940 г. По этой причине германское руководство, стремившееся достичь внезапности нападения, скрывало свои антисоветские замыслы даже от своих союзников. Вместе с тем, для того чтобы еще больше укрепить и расширить свои позиции перед предстоящим «походом на Россию», оно добилось вовлечения в военный союз трех держав ряда государств Юго-Восточной Европы. К Пакту трех держав присоединились Венгрия (20 ноября 1940 г.), Румыния (23 ноября 1940 г.), Болгария (1 марта 1941 г.), а также марионеточные государственные образования — Словацкая республика (24 ноября 1940 г.) и Независимое Государство Хорватия (16 июня 1941 г.), созданные словацкими и хорватскими сепаратистами по указанию Берлина во время ликвидации Чехословацкой республики (19381939 гг.) и Югославии (1941 г.). Вместе с Германией в нападении на СССР летом 1941 г. приняли участие ее союзники по Пакту трех держав: Италия, Венгрия, Румыния, Словакия и Хорватия, в то время как Болгария играла роль форпоста Германии на Балканском полуострове. Без заключения формального союза с Германией в нападении на СССР участвовала также Финляндия. Япония в июле-августе 1941 г. приняла меры по наращиванию сил своей Квантунской армии в Маньчжурии, угрожая СССР нападением на него с Востока. Одновременно она продол-жала подготовку к войне против Англии и США с целью захвата господства в Азии. Нападение японского флота на американскую военноморскую базу в Перл-Харборе 7 декабря 1941 г. положило начало войне на Тихом океане. 11 декабря 1941 г. Германия, Италия и Япония подписали соглашение о совместном ведении войны и взяли на себя обязательство без взаимного согласия не заключать с США и Англией ни мира, ни перемирия; довести борьбу против них до победного конца в целях достижения «нового порядка в духе подписанного 27 сентября 1940 г. Пакта трех держав». В знак солидарности с Японией и ее союзниками о состоянии войны с США и Англией объявили 16 декабря 1941 г. марионеточное правительство Маньчжоу-Го, 25 января 1942 г. правительство Таиланда, 30 ноября 1943 г. китайское коллаборационистское правительство Ван Цзинвэя.

Исторические источники:

Документы и материалы кануна второй мировой войны. Т. 1-2. М., 1981.

Автор статьи: Кульков Е. Н.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015