ОСЬ БЕРЛИН РИМ

ОСЬ БЕРЛИН РИМ -военно-политический союз нацистской Германии и фашистской Италии , оформленный Берлинским соглашением от 25.10.1936 года.

В соглашении, состоявшем из 5 пунктов, стороны констатировали совпадение позиций в области внешней политики; договорились о разграничении сфер экспансии на Балканах и в бассейне реки Дунай; заявили о признании генерала Ф. Франко в качестве главы испанского правительства; наметили мероприятия по усилению военной помощи со стороны Германии и Италии франкистам в Испании. Германия признала захват Италией Эфиопии.

Создание «Оси Берлин - Рим» явилось важной вехой на пути подготовки 2-й мировой войны. За созданием «Оси Берлин - Рим» последовало подписание 25.11.1936 года Германией и Японией «Антикоминтерновского пакта», к которому 6.11.1937 году присоединилась Италия, а затем в 1940 году Пакта трёх держав.

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