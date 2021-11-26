«МАУ»

«МАУ» - ненасильственное национально-освободительное движение на островах Самоа, направленное против колониальных властей Германии, а затем Новой Зеландии.

По­во­дом к раз­вёр­ты­ва­нию «Мау» по­слу­жил спор в 1908 году ме­ж­ду германским гу­бер­на­то­ром В. Г. Золь­фом и са­мо­ан­ским со­ве­том во­ж­дей по во­про­су о соз­да­нии на ост­ро­ве пред­при­ятий по про­изводству коп­ры.

Ру­ко­во­дство дви­же­ни­ем взял на се­бя Лау­а­ти На­му­лау­у­лу Ма­моэ. В 1908 году уча­ст­ни­ки «Мау» бло­ки­ро­ва­ли остров Упо­лу свои­ми су­да­ми. В мар­те 1909 года Зольф дви­нул про­тив уча­ст­ни­ков ак­ции во­енные ко­раб­ли и вы­ну­дил их сдать­ся. Лау­а­ти На­му­лау­у­лу Ма­моэ и др. ли­де­ры «Мау» бы­ли со­сла­ны на Ма­ри­ан­ские острова (ос­во­бо­ж­де­ны по­сле за­хва­та германской час­ти Са­моа в 1914 году Но­вой Зе­лан­ди­ей).

В 1920-х годах дви­же­ние «Мау» во­зоб­но­ви­лось под руководством тор­гов­ца швед­ско-са­мо­ан­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния О. Ф. Нель­со­на. Уча­ст­ни­ки «Мау» тре­бо­ва­ли пре­кра­ще­ния про­из­во­ла но­во­зеландских вла­стей (с 1919 года бывшая германская ко­ло­ния на Са­моа име­ла ста­тус ман­дат­ной тер­ри­то­рии Но­вой Зе­лан­дии и име­но­ва­лась Западный Са­моа), до­пу­ще­ния ме­ст­ных жи­те­лей на административные долж­но­сти.

Под ло­зун­гом «Са­моа для са­мо­ан­цев» уча­ст­ни­ки «Мау» пре­кра­ти­ли уп­ла­ту на­ло­гов, ра­бо­ты на план­та­ци­ях, ис­пол­не­ние ре­ше­ний ко­ло­ни­аль­но­го су­да, на­ча­ли соз­да­вать собственные ор­га­ны ме­ст­но­го управ­ле­ния и из­да­вать пат­рио­тическую газету «The Samoa Guar­dian». В 1926 году Нель­сон при­был в Вел­линг­тон и по­тре­бо­вал от но­во­зе­ланд­ско­го пра­ви­тель­ст­ва пре­дос­тав­ле­ния Са­моа са­мо­управ­ле­ния и ви­зи­та на ост­ров министра иностранных дел. В том же го­ду он ор­га­ни­зо­вал в городе Апиа два ми­тин­га в знак про­тес­та про­тив не­при­бы­тия на ост­ров но­во­зеландского ми­ни­ст­ра (ми­тин­ги бы­ли ра­зо­гна­ны вла­стя­ми).

В 1928 году Нель­сон вы­слан с Са­моа. В от­вет уча­ст­ни­ки «Мау» под руководством Ту­пуа Та­ма­се­се Леа­ло­фи в 1929 году на­ча­ли ак­цию гражданского не­по­ви­но­ве­ния и бой­котировали но­во­зеландские то­ва­ры. По рас­по­ря­же­нию но­во­зеландской ад­ми­ни­ст­ра­то­ра Дж. С. Ри­чард­со­на около 400 ак­ти­ви­стов «Мау» бы­ли аре­сто­ва­ны. 28.12.1929 года ко­ло­ни­аль­ные вла­сти рас­стре­ля­ли мир­ную де­мон­ст­ра­цию в городе Апиа (этот день во­шёл в ис­то­рию Са­моа под названием «чёр­ная суб­бо­та»); на­хо­див­ший­ся сре­ди уча­ст­ни­ков де­мон­ст­ра­ции Ту­пуа Та­ма­се­се Леа­ло­фи был убит.

Уси­ле­ние ре­прес­сий про­тив «Мау» вы­ну­ди­ло его уча­ст­ни­ков уй­ти в гор­ные рай­оны ост­ро­ва. С при­хо­дом к вла­сти в Но­вой Зе­лан­дии в 1936 году лей­бо­ри­ст­ско­го пра­ви­тель­ст­ва пре­сле­до­ва­ния сто­рон­ни­ков «Мау» бы­ли пре­кра­ще­ны, ме­ст­ных жи­телей на­ча­ли при­ни­мать на административную и государственную служ­бу. По окон­ча­нии Второй ми­ро­вой вой­ны в свя­зи с ли­к­ви­да­ци­ей ман­дат­ной сис­те­мы Западный Са­моа по­лу­чи­ло ста­тус по­до­печ­ной тер­ри­то­рии ООН (опе­ку осу­ще­ст­в­ля­ла Но­вая Зе­лан­дия) и ав­то­но­мию во внутренних де­лах.

Уча­ст­ни­ки «Мау» про­дол­жи­ли борь­бу за не­за­ви­си­мость и до­би­лись про­ве­де­ния 09.05.1961 года ре­фе­рен­ду­ма о пре­дос­тав­ле­нии ост­ро­вам не­за­ви­си­мо­сти. По­сле про­воз­гла­ше­ния 01.01.1962 года не­за­ви­си­мо­сти Западный Са­моа (с 1997 года Са­моа) сын Ту­пуа Та­ма­се­се Леа­ло­фи - Ту­пуа Та­ма­се­се Меа­о­ле стал по­жиз­нен­ным со­пра­ви­те­лем вер­хов­но­го во­ж­дя Ма­лие­тоа Та­ну­ма­фи­ли II.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)