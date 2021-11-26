«МАУ»
«МАУ» - ненасильственное национально-освободительное движение на островах Самоа, направленное против колониальных властей Германии, а затем Новой Зеландии.
Поводом к развёртыванию «Мау» послужил спор в 1908 году между германским губернатором В. Г. Зольфом и самоанским советом вождей по вопросу о создании на острове предприятий по производству копры.
Руководство движением взял на себя Лауати Намулауулу Мамоэ. В 1908 году участники «Мау» блокировали остров Уполу своими судами. В марте 1909 года Зольф двинул против участников акции военные корабли и вынудил их сдаться. Лауати Намулауулу Мамоэ и др. лидеры «Мау» были сосланы на Марианские острова (освобождены после захвата германской части Самоа в 1914 году Новой Зеландией).
В 1920-х годах движение «Мау» возобновилось под руководством торговца шведско-самоанского происхождения О. Ф. Нельсона. Участники «Мау» требовали прекращения произвола новозеландских властей (с 1919 года бывшая германская колония на Самоа имела статус мандатной территории Новой Зеландии и именовалась Западный Самоа), допущения местных жителей на административные должности.
Под лозунгом «Самоа для самоанцев» участники «Мау» прекратили уплату налогов, работы на плантациях, исполнение решений колониального суда, начали создавать собственные органы местного управления и издавать патриотическую газету «The Samoa Guardian». В 1926 году Нельсон прибыл в Веллингтон и потребовал от новозеландского правительства предоставления Самоа самоуправления и визита на остров министра иностранных дел. В том же году он организовал в городе Апиа два митинга в знак протеста против неприбытия на остров новозеландского министра (митинги были разогнаны властями).
В 1928 году Нельсон выслан с Самоа. В ответ участники «Мау» под руководством Тупуа Тамасесе Леалофи в 1929 году начали акцию гражданского неповиновения и бойкотировали новозеландские товары. По распоряжению новозеландской администратора Дж. С. Ричардсона около 400 активистов «Мау» были арестованы. 28.12.1929 года колониальные власти расстреляли мирную демонстрацию в городе Апиа (этот день вошёл в историю Самоа под названием «чёрная суббота»); находившийся среди участников демонстрации Тупуа Тамасесе Леалофи был убит.
Усиление репрессий против «Мау» вынудило его участников уйти в горные районы острова. С приходом к власти в Новой Зеландии в 1936 году лейбористского правительства преследования сторонников «Мау» были прекращены, местных жителей начали принимать на административную и государственную службу. По окончании Второй мировой войны в связи с ликвидацией мандатной системы Западный Самоа получило статус подопечной территории ООН (опеку осуществляла Новая Зеландия) и автономию во внутренних делах.
Участники «Мау» продолжили борьбу за независимость и добились проведения 09.05.1961 года референдума о предоставлении островам независимости. После провозглашения 01.01.1962 года независимости Западный Самоа (с 1997 года Самоа) сын Тупуа Тамасесе Леалофи - Тупуа Тамасесе Меаоле стал пожизненным соправителем верховного вождя Малиетоа Танумафили II.