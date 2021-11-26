ЛОНДОНСКИЕ КОНВЕНЦИИ 1933

Ло́ндонские конве́нции 1933 — конвенции об определении агрессии. Подписаны 3—5 июля 1933 представителями 12 стран в рамках проходившей Всемирной экономической конференции. Состоят из трех документов. Соглашение 3 июля 1933 было заключено представителями СССР (народный комиссар по иностранным делам М. М. Литвинов ), Эстонии (Чрезвычайный Посланник и Полномочный министр в Лондоне д-р О. Каллас), Латвии (министр иностранных дел В. Салнайс), Польши (постоянный представитель Польши в Лиге Наций Э. Рачинский), Румынии (министр иностранных дел Н. Титулеску), Турции (министр иностранных дел Тевфик Рюштю-бей), Ирана (Поверенный в делах Фатолл Хан Нурн Эсфандиари) и Афганистана (министр народного просвещения Али Мохаммед-хан). 22 июля 1933 к этой конвенции присоединилась Финляндия. Конвенции 4 июля 1933 были подписаны представителями СССР, Чехословакии, Югославии, Турции и Румынии, конвенция от 5 июля — представителями СССР и Литвы.

Согласно этим документам предлагалось считать нападающей стороной государство, которое первым совершит одно из следующих действий: объявит войну другому государству, осуществит вторжение на территорию другого государства без объявления войны или совершит нападение на его морские или воздушные суда, установит морскую блокаду берегов или портов другого государства, станет оказывать поддержку или не будет препятствовать вторжению вооруженных формирований на территорию иного государства (Статья II). Предполагалось, что никакие военные, политические, экономические, социальные (беспорядки, революции, гражданские войны), а также международные причины не могут стать оправданием агрессии (статья III, Приложение к статье III).

Лит. : Конвенции об определении агрессии, подписанные в Лондоне 3—5 июля 1933 г. / СССР. Народный Комиссариат по Иностранным Делам. М., 1933 (на русск. и англ. яз.); История внешней политики СССР. Т. 1. М., 1976.