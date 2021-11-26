КРАСНЫЙ КРЕСТ

КРАСНЫЙ КРЕСТ - общее неофициальное название гуманитарных организаций, оказывающих помощь пострадавшим в вооружённых конфликтах и природных катастрофах.

Организации Ме­ж­ду­народного ко­ми­те­та Красного Креста (МККК) и Ме­ж­ду­народные фе­де­ра­ции об­ществ Красного Креста и Крас­но­го По­лу­ме­ся­ца, объ­е­ди­няю­щей 186 национальных об­ществ (2008). МККК, Ме­ж­ду­народная фе­де­ра­ция и национальные об­ще­ст­ва вме­сте об­ра­зу­ют Ме­ж­ду­народное дви­же­ние Красного Креста и Крас­но­го По­лу­ме­ся­ца.

В 1863-1864 годах по ини­циа­ти­ве А. Дю­на­на со­стоя­лись 2 ме­ж­ду­народные кон­фе­рен­ции, по ито­гам ко­то­рых бы­ла при­ня­та Же­нев­ская кон­вен­ция об улуч­ше­нии уча­сти ра­не­ных и боль­ных вои­нов во вре­мя су­хо­пут­ной вой­ны (пе­ре­смат­ри­ва­лась и до­пол­ня­лась в 1906 и 1929 годах, лег­ла в ос­но­ву Же­нев­ских кон­вен­ций 1949 года), а так­же соз­дан Ме­ж­ду­народный ко­ми­тет по­мо­щи ра­не­ным (с 1876 года МККК). В ка­че­ст­ве сим­во­ла это­го ко­ми­те­та был ут­вер­ждён крас­ный крест на бе­лом фо­не. В хо­де русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годов Ос­ман­ская им­пе­рия, а по­зд­нее и другие му­сульманские стра­ны вме­сто крас­но­го кре­ста ста­ли ис­поль­зо­вать крас­ный по­лу­ме­сяц (офи­ци­аль­но ут­вер­ждён МККК в 1929 году). В 2005 году в ка­че­ст­ве треть­ей, идео­ло­ги­че­ски ней­траль­ной, эмб­ле­мы был при­нят крас­ный ромб на бе­лом фо­не.

Пер­вые национальные сою­зы Красного Креста воз­ник­ли в 1864 году. В 1919 году об­ра­зо­ва­на Ли­га об­ществ Красного Креста (в 1983-1991 годах Ли­га об­ществ Красного Креста и Крас­но­го По­лу­ме­ся­ца, с 1991 года Ме­ж­ду­народная фе­де­ра­ция об­ществ Красного Креста и Крас­но­го По­лу­ме­ся­ца). В Рос­сии в 1867 году соз­да­но Общество по­пе­че­ния о ра­не­ных и боль­ных вои­нах, с 1879 года Российское общество Красного Креста (РОКК). В 1923 году РОКК во­шло в со­став Сою­за об­ществ Крас­но­го Кре­ста и Крас­но­го По­лу­ме­ся­ца СССР, ко­то­рый в 1934 году стал чле­ном Ли­ги об­ществ Красного Креста. В 1991 году об­ра­зо­ва­на Об­ще­рос­сий­ская об­щественная организация «Рос­сий­ский Красный Крест».

МККК об­ла­да­ет ме­ж­ду­народным ман­да­том на гу­ма­ни­тар­ную дея­тель­ность , а так­же ря­дом при­ви­ле­гий (ос­во­бо­ж­де­ние от на­ло­гов и та­мо­жен­ных по­шлин, не­при­косно­вен­ность по­ме­ще­ний и пе­ре­пис­ки и др.). Чле­на­ми МККК яв­ля­ют­ся от 15 до 25 человек (все - гра­ж­да­не Швей­ца­рии), в нём так­же ра­бо­та­ют около 12 тысяч на­ём­ных со­труд­ни­ков. Выс­шим ор­га­ном Ме­ж­ду­народного дви­же­ния Красного Креста и Крас­но­го По­лу­ме­ся­ца яв­ля­ет­ся кон­фе­рен­ция, со­зы­вае­мая 1 раз в 4 го­да, в пе­ре­ры­вах ме­ж­ду её со­зы­ва­ми - По­сто­ян­ная ко­мис­сия (вхо­дят по 2 пред­ста­ви­те­ля от МККК и Ме­ж­ду­народной фе­де­ра­ции и 5 - от национальных об­ществ). В ме­ж­ду­народном дви­же­нии уча­ст­ву­ют около 97 миллионов доб­ро­воль­цев (2008), в т. ч. около 300 тысяч по­сто­ян­но ра­бо­тающих со­труд­ни­ков. Штаб-квар­ти­ры МККК и Ме­ж­ду­народной фе­де­ра­ции на­хо­дят­ся в Же­не­ве. МККК удо­стаи­вал­ся Но­бе­лев­ской премии ми­ра в 1917, 1944 и 1963 годах (в 1963 году - совместно с Ли­гой об­ществ Красного Креста).

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