КОЛЕЙН ХЕНДРИК
КОЛЕЙН ХЕНДРИК - нидерландский государственный и политический деятель.
Из фермерской семьи. В 1892 году окончил Военную академию в Кампене. В 1892-1907 годах служил в колониальных войсках в Нидерландской Индии, участвовал в Ачехской войне. В 1914-1922 годах директор Батавской нефтяной компании. В 1909-1911, 1922-1923 и 1929-1933 годах депутат нижней палаты, в 1914-1920, 1926-1929 годах и с 1939 года депутат верхней палаты Генеральных штатов от Антиреволюционной партии (АРП). В 1920 году сменил А. Кёйпера на посту лидера АРП, в 1922 году стал главным редактором её партийного органа - газеты «Standaart».
В 1911-1913 годах военный министр, в 1923-1926 годах министр финансов, в 1925-1926 и в 1933-1939 годах председатель Совета министров Нидерландов, в 1933-1937 годах также министр колоний, в 1937-1939 годах министр по общим вопросам. С начала 1930-х годов в условиях ухудшения экономического положения Нидерландов выступал за использование жёстких методов государственного управления (так называемая политика приспособления) и строжайшую экономию. После оккупации Нидерландов гитлеровской Германией в 1940 году Колейн опубликовал брошюру «На границе двух миров» («Op de grens van twee werelden»), в которой призывал признать лидерство Германии в Европе и смириться с германским «новым порядком». Вскоре изменил позицию, поддержал Движение Сопротивления.
В июне 1941 года интернирован оккупационными властями, до октября 1941 находился в заключении в Валкенбурге (провинци Лимбург), в октябре 1941 - марте 1942 годов - на принудительном поселении в Берлине, затем - в Ильменау (Тюрингия).