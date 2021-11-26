КОНРАД
КОНРАД (Konrad) - князь мазовецкий и куявский (с 1199 года), сердзско-ленчицкий (с 1202 года).
Из династии Пястов, второй сын Казимира II Справедливого (князь в 1177-1194 годы) и Елены, предположительно дочери книязя киевского и смоленского Ростислава Мстиславича.
После смерти польского князя Мешко III Старого (1126-1202 годы) последовательно поддерживал политику старшего брата краковско-сандомирского кн. Лешека Белого (1186/1187-1227 годы). В 1202-1205 годы воевал с галицкими князьями, но в основном поддерживал с ними хорошие и даже союзнические отношения.
В 1207 году женился на Агафье, дочери князя владимиро-волынского Святослава Игоревича.
После смерти старшего брата, пользуясь малолетством его наследника, Болеслава V Стыдливого, пытался овладеть краковским и сандомирским уделами. Дважды захватывал Краков (1229-1232, 1241-1243 годы), но удержать его не сумел, т. к. не получил поддержки краковской феодальной знати (можновладцев), которой претили его буйный темперамент, авантюризм и жестокость.
Стремясь защитить свои наследственные владения Мазовию и Куявию от нападений язычников пруссов, заключил в 1226 году договор с Тевтонским орденом. В обмен на крещение пруссов Конрад отдал во владение ордену Хелминьскую землю.