«ДОБРОГО СОСЕДА» ПОЛИТИКА

«ДОБРОГО СОСЕДА» ПОЛИТИКА - понятие, характеризующее политику Соединенных Штатов Америки в отношении стран Латинской Америки в 1930-1940-е годы.

Тер­мин впер­вые упот­реб­лён 04.03.1933 года пре­зи­ден­том Соединенных Штатов Америки Ф. Д. Руз­вель­том в инау­гу­ра­ци­он­ной ре­чи.

Прин­ци­пы «Доброго соседа» политики бы­ли из­ло­же­ны чле­на­ми де­ле­га­ции Соединенных Штатов Америки на пан­аме­ри­кан­ской кон­фе­рен­ции в Мон­те­ви­део в декабре 1933 года: от­каз Соединенных Штатов Америки от во­енного вме­ша­тель­ст­ва во внутренние де­ла стран Латинской Аме­ри­ки, пе­ре­ход к бо­лее гиб­ким ме­то­дам уси­ле­ния сво­их по­зи­ций.

Ру­ко­вод­ству­ясь «Доброго соседа» политикой, Соединенные Штатов Америки по­шли на со­кра­ще­ние сво­его во­енного при­сут­ст­вия в ре­гио­не (в 1934 году вы­ве­ли вой­ска из Гаи­ти, от­ме­ни­ли «Плат­та по­прав­ку» 1901 год), за­клю­чи­ли дву­сто­рон­ние тор­го­вые со­гла­ше­ния слатиноамериканскими го­су­дар­ст­ва­ми. По окон­ча­нии Второйй ми­ро­вой вой­ны пра­ви­тель­ст­во Соединенных Штатов Америки от­ка­за­лось от по­ли­ти­ки «доб­ро­го со­се­да».

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