БЕРЛИНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ 1935

Проходили 24—26 марта 1935 в Берлине между министром иностранных дел Великобритании Дж. Саймоном, лордом-хранителем печати Э. Иденом и британским послом в Германии Э. Фиппсом, с одной стороны, и А. Гитлером , министром иностранных дел К. фон Нейратом , а также германским послом в Англии И. фон Риббентропом, с другой.

Были вызваны стремлением британского правительства прозондировать возможность достижения компромисса с Германией в условиях начавшейся ревизии нацистским режимом Версальского мирного договора 1919 (восстановление Гитлером 16 марта 1935 всеобщей воинской повинности, принятие решения о создании немецких ВВС и пропаганда аншлюса Австрии ). Официальное совместное коммюнике от 26 марта гласило, что «англо-германская беседа велась в духе полной откровенности и дружественности и имела результатом окончательное выяснение соответ­ственных точек зрения».

Итоги Б. п. свидетельствовали о курсе Германии на полную ликвидацию версальско-вашингтонской системы и нежелании ее руководства участвовать в системе коллективной безопасности.

Автор статьи: Е. Ю. Сергеев.

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