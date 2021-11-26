ВАРКИЗСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ВАРКИЗСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ - соглашение между греческим правительством Н. Пластираса и Греческим национально-освободительным фронтом.
Заключено 12 февраля в Варкизе, близ Афин, при участии британских представителей - министра-резидента на Ближнем Востоке Г. Макмиллана и посла в Афинах Р. Липера.
Варкизскому соглашению предшествовала высадка в октябре 1944 британских войск в Греции и с декекабря 1944 года боевые действия между ними и Греческой народно-освободительной армией (ЭЛАС).
По Варкизскому соглашению ЭАМ взял на себя обязательство прекратить военные действия, демобилизовать ЭЛАС и освободить заложников. Греческое правительство обязалось установить в стране демократические свободы, отменить военное положение, амнистировать политических заключённых, сформировать национальную армию путём обычного призыва, без дискриминации бывших бойцов ЭЛАС, очистить государственный аппарат и полицию от лиц, сотрудничавших с немецко-фашистскими оккупантами, не позднее конце 1945 года провести плебисцит о государственном устройстве Греции.
В отличие от ЭАМ условия Варкизского соглашения правительством выполнены не были.