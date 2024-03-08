РОММЕЛЬ, ЭРВИН

Рóммель ( нем. Rommel) , Эрвин (Йохан­нес Эрвин Ойген) (15.11.1891, Хайденхайм-ан-дер-Бренц — 14.10.1944, Херрлинген) — германский военный деятель, генерал-фельдмаршал (1942). Из учительской семьи, в 1910 поступил на военную службу, лейтенант (1912), участник Первой мировой воны, воевал на Западном, Румынском и Итальянском фронтах, несколько раз ранен, награжден орденами. С 1919 — на службе в рейх­свере, в 1921–1929 — командир пулеметной роты, в 1929–1933 преподавал в Пехотной школе. Поддержал приход к власти нацистов, сблизился с А. Гитлером , с 1936 служил в его личном военном сопровождении, в 1938 возглавил его. В 1939 — генерал-майор, комендант, затем руководитель ставки Гитлера. Командовал 7-м танковым дивизионом во Французской кампании 1940. В 1941 получил звание генерал-лейтенанта, назначен командующим немецкими вой­сками в Сев. Африке, сражался с британскими вой­сками в Киренаике, 22 июня 1942, после взятия Тобрука, получил звание генерал-фельдмаршала, сложился культ Р. как национального героя. С февраля 1943 — главнокомандующий группой армий «Африка», после ряда поражений отозван в распоряжение ставки. Командовал вой­сками в Италии (август 1943), Франции (ноябрь 1943). Безосновательно обвинен в участии в Заговоре 20 июля 1944 , был вынужден покончить жизнь самоубийством. Похоронен с воинскими почестями.

Соч .: Пехота наступает. События и опыт. М., 2013.

Лит .: Ирвинг Д . Эрвин Роммель. Ганнибал двадцатого века. М., 2006; Реми М. Ф . Миф Роммеля. Легенда Африканского корпуса. М., 2008. А. Г. Матвеева.