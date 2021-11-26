«ОВЕРЛОРД» ОПЕРАЦИЯ
«ОВЕРЛОРД» ОПЕРАЦИЯ - кодовое наименование плана операции по вторжению вооруженных сил США, Великобритании и их союзников в Северо-Западную Францию во 2-й мировой войне в июне - июле 1944 года.
Выполняя решения Тегеранской конференции 1943 года, правительства США и Великобритании приступили к непосредственной подготовке открытия второго фронта в Европе. Объединённый британо-американский штаб в начале 1944 года разработал план, которым предусматривалось осуществить переброску морем британо-американских войск через пролив Ла-Манш (операция «Нептун»), захватить плацдарм в Нормандии (Нормандская десантная операция) и выйти на рубеж рек Сена и Луара. Начало операции «Оверлорд» планировалось на первые числа мая, затем было перенесено на 6 июня.
К началу июня 1944 года побережье Нидерландов, Бельгии и Северной Франции обороняла группировка германских войск, включавшая группу армий «Б», командование армейской группы «Г» командования Запада [командующий - генерал-фельдмаршал Г. фон Рундштедт, со 2 июля генерал-фельдмаршал Г.Г. фон Клюге; всего 58 (по другим данным, 59) дивизий]. Из её состава для противодействия силам вторжения союзников предназначались группа армий «Б», 1-я полевая армия и танковая дивизия командования армейской группы «Г» и резерв командования Запада - всего 49 дивизий, насчитывавших 528 тысяч человек, 2 тысячи танков и штурмовых орудий, 6,7 тысяч орудий и миномётов. Их поддерживали 3-й воздушный флот (около 160 самолётов), часть сил ВМС командования Запада (259 кораблей и катеров). На участке побережья залива Сены, намеченном союзным командованием для высадки, занимали оборону 3 германских пехотных дивизии (две из них стационарные - без автотранспорта). Для проведения операции «Оверлорд» на территории Великобритании были сосредоточены союзные экспедиционной силы (верховный главнокомандующий - американский генерал армии Д.Д. Эйзенхауэр), включавшие 21-ю группу армий (британский генерал Б.Л. Монтгомери; американская 1-я армия, британская 2-я армия, канадская 1-я армия; всего около 1,6 млн. человек, 6 тысяч танков и САУ, 15 тысяч орудий и миномётов), союзные экспедиционные ВВС (английский главный маршал авиации Т. Ли-Мэллори; американская 9-я воздушная армия, британская 2-я тактическая воздушная армия), союзную стратегическую авиацию (британское бомбардировочное командование, американская 8-я воздушная армия стратегической авиации), союзные экспедиционные ВМС (английский адмирал Б. Рамсей). Всего в них насчитывалось около 2,9 млн. человек, около 10,9 тысяч боевых и 2,3 тысяч транспортных самолётов, 2,6 тысяч планёров, свыше 1,2 тысяч боевых кораблей и катеров, свыше 4,1 тысяч десантных судов и высадочных средств, 736 вспомогательных судов, 864 торговых судна.
Экспедиционные силы союзников в штормовую погоду внезапно для германского командования и при полном господстве на море и в воздухе в ночь на 6 июня высадили в Нормандии морской и воздушный десанты и к 12 июня сосредоточили на плацдарме до 12 дивизий. В результате боёв к 30 июня союзные войска расширили плацдарм до 100 км по фронту и 20-40 км в глубину, а к исходу 24 июля вышли на рубеж Лесе, южнее Сен-Ло, Комона, Кана.
В результате операции «Оверлорд» союзные войска захватили стратегический плацдарм (Нормандская десантная операция - самая крупная десантная операция 2-й мировой войны), открыли второй фронт в Европе, который стал важным фактором успешного ведения военных действий странами антигитлеровской коалиции на завершающем этапе войны против Германии. Успеху операции «Оверлорд» также способствовало наступление войск РККА в Белоруссии (смотри Белорусская операция 1944 года), не позволившее германскому командованию перебросить резервы с советско-германского фронта на запад. Потери германских войск составили 113 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными, свыше 2,1 тысяч танков и штурмовых орудий, 7 ПЛ, 57 надводных кораблей и катеров, 913 самолётов; союзных войск - 122 тысячи человек убитыми и ранеными, около 2,4 тысяч танков и САУ, 65 надводных кораблей и судов, свыше 1,5 тысяч самолётов (на 30 июня); около 800 судов при высадке десанта во время шторма были выброшены на берег и повреждены.