МОНТГ O МЕРИ , БЕРНАРД ЛОУ

Монтгoмери ( англ . Montgomery) , Бернард Лоу , 1-й виконт Монтгомери Аламейнский (17.11.1887, Лондон — 24.03.1976, Элтон, Гэмпшир) — британский военачальник, фельдмаршал. Родился в семье священника. В 1908 окончил Королевское военное училище в Сандхерсте. Проходил службу в Индии. С началом Первой мировой войны принимал участие в боевых действиях на западном фронте. В октябре 1914 получил тяжелое ранение, в 1916 вернулся в строй. В 1921 окончил штабной колледж в Кэмберли. Участвовал в операциях по борьбе с повстанцами в ходе Войны Ирландии за независимость (1919—1921). В последующие годы нес службу на территории Велико­британии. В 1938—1939 командовал пехотной дивизией в Палестине, произведен в генерал-майоры. В начале Второй мировой войны командовал пехотной дивизией во Франции. После эвакуации союзнических войск из Дюнкерка был командиром Юго-Восточного военного округа на территории Великобритании. С августа 1942 командовал 8-й британской армией в Сев. Африке. В октябре-ноябре 1942 нанес поражение итало-немецким войскам в решающей битве при Эль-Аламейне (Эль-Аламейнская операция 1942) . Участвовал в Сицилийской десантной операции (1943). В 1944 возглавил группу армий союзных войск, осуществившую 6 июня высадку в Нормандии в ходе операции Оверлорд. Продолжил командование группой армий, действовавшей в северной Франции, Бельгии, Голландии, Сев. Германии. В 1944 произведен в фельдмаршалы. В 1945 — главнокомандующий британскими оккупационными войсками в Германии. В 1946 получил титул виконта. В 1946—1948 — начальник Имперского Генерального штаба. В 1948—1951 — председатель Комитета главнокомандующих Постоянного совета обороны Западного союза. В 1951—1958 — первый заместитель верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе. В 1958 вышел в отставку.

Соч. : Forward to Victory. London, 1946; Normandy to the Baltic. London, 1947; El Alamein to the Sangro. London, 1948; The Memoirs of Field Marshal the Viscount Montgomery of Alamein, K. G. London, 1958; An Approach to Sanity. London, 1959; The Path to Leadership. New York, 1961; Three Continents. London, 1962; A History of Warfare. New York, 1968.

Лит. : Chalfont A. Montgomery of Alamein. London, 1976; Hamilton N. Monty: The Making of a General, 1887—1942. London, 1981; Hamilton N. Master of the Battlefield, 1942—1944. London, 1983; Hamilton N. Monty: The Field Marshal, 1944—1976. London, 1986. Е. А. Суслопарова.