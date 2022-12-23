МАКАРТУР , ДУГЛАС

Макартур ( англ. MacArthur) , Дуглас (26.01.1880, Литл-Рок, шт. Арканзас — 05.04.1964, Вашингтон) — американский военачальник, генерал армии (1944). Из военной семьи. Окончил военное училище Вест-Пойнт (1903). В Русско-японскую войну 1904—1905 — наблюдатель при японской армии. В Первой мировой войне 1914—1918 с октября 1917 воевал во Франции, командовал дивизией. В 1919—1922 руководил Вест-Пойнтом. С 1922 — командующий войсками США на Филиппинах. Генерал-майор (1925). В 1930—1935 — начальник штаба Вооруженных сил США. В июле 1932 по поручению президента США Г. Гувера разогнал протестный лагерь ветеранов Первой мировой войны. В 1935—1941 — военный советник на Филиппинах, фельд­маршал Филиппин (1937). Отозван с Филиппин президентом Ф. Д. Рузвельтом в июле 1941. Командовал войсками США на Дальнем Востоке. 2 августа 1945 принял безоговорочную капитуляцию Японии на корабле «Миссури» (см.: Вторая мировая война 1939—1945 ). Главнокомандующий союзными оккупационными войсками в Японии с 14 августа 1945 по 11 апреля 1951. С началом Корейской войны 1950—1953 командовал вооруженными силами ООН. Поскольку КНР оказывала мощную военную помощь КНДР, М. хотел использовать против нее ядерное оружие. Отставка М. 11 апреля 1951 по решению президента Г. Трумэна означала выбор деэскалации войны.

Имя М. носят три населенных пункта в Филиппинах, ряд улиц, школ в CША.

Ист. : Reports of General MacArthur. 4 vols. / Ed. By Ch. A. Willoughby. Washington, D.C., 1965.

Соч. : Reminiscences. New York, 1964.

Лит. : Long G. M. MacArthur as Military Commander. Conshohocken (Pa.), 1969; Manchester W. American Caesar: Douglas MacArthur, 1880—1964. New York, 1978; Кузнецов Л. М. Стопроцентный американец: Исторический портрет генерала Макартура. М., 1990; Яковлев Н. Н. Судьба полководца: Жуков, Макартур, Роммель. М., 1995; Perret G. Old Soldiers Never Die: The Life of Douglas MacArthur. New York, 1996; Perry M. The Most Dangerous Man in America: The Making of Douglas MacArthur. New York, 2015. А. А. Исэров.