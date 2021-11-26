КРАЙОВА РАДА НАРОДОВА (КРН)

Крайова Рaда Народова (КРН)— орган власти, созданный в подполье в Варшаве 1 января 1944 Польской рабочей партией (ППР) и союзными ей левыми партиями и организациями как альтернатива правительству в эмиграции.

Учреждение КРН формально закрепило политический раскол в польском Сопротивления движении . КРН декретировала создание Армии Людовой и национальных советов на местах, призвала активизировать борьбу с оккупантами в союзе с СССР, наметила послевоенное политическое, социально-экономическое и территориальное устройство Польши. В июне 1944 была признана СССР как законный орган власти польского народа. С началом освобождения Польши Красной армией в июле 1944 КРН вышла из подполья. После образования 21 июля 1944 под эгидой КРН Польского комитета национального освобождения (ПКНО) как высшего органа исполнительной власти сконцентрировалась на законодательной деятельности. Создание в июне 1945 Временного правительства национального единства позволило пополнить состав КРН представителями центристских партий, согласившихся сотрудничать с ППР. С августа 1945 до 19 января 1947 была временным парламентом Польской республики. Председателем (с 31 декабря 1944 — президентом) КРН все время ее существования был Б. Берут .

Лит.: Польша в ХХ веке. Очерки политической истории. М., 2012; Kersten K. Narodziny systemu władzy. Polska 1943—1948. Poznań, 1990; Krajowa Rada Narodowa. Warszawa, 1976; Protokoły posiedzeń Prezydium Krajowej Rady Narodowej 1944—1947. Warszawa, 1995; StrzeleckiM. Działalność opozycji parlamentarnej w Krajowej Radzie Narodowej i Sejmie Ustawodawczym (VII 1945 — X 1947). Toruń, 1996.