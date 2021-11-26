«ГОТСКАЯ ЛИНИЯ»

«ГОТСКАЯ ЛИНИЯ» (немецкий «Goten-Stellung»), кодовое название оборонительного рубежа германских войск в Северной Италии во 2-й ми­ро­вой вой­не. (с 15.6.1944 именовалась «Зелёной линией» - «Grüne Linie»).

Проходила от побережья Тирренского моря (севернее Пизы) мимо Лукки и Писгои через Тоскано-Эмилианские Апеннины до побережья Адриатического моря (между Пезаро и Римини). Имела протяжённость около 320 км и глубину до 30 км. Включала систему бункеров, инженерных заграждений и минных полей. Западный участок «Готской линии» обороняла 14-я, восточный - 10-я германские армии. Войска союзников (8-я британская, 5-я американская армии и 1-й канадский корпус) вышли к «Готской линии» на всём её протяжении в конце августа 1944 года. Прорвать «Готскую линию» и выйти в долину реки По им удалось лишь в апреле 1945. Потери союзников при штурме «Готской линии» составили около 65 тысяч человек, потери германских войск в обороне - около 75 тысяч человек.

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