ПРИЕТО ТУЭРО ИНДАЛЕСИО

ПРИЕТО ТУЭРО ИНДАЛЕСИО - испанский государственный и политический деятель.

Из бед­ной се­мьи.

В 1899 году всту­пил в Ис­пан­скую со­циа­ли­сти­че­скую ра­бо­чую пар­тию (ИСРП). В 1918-1923 годах - депутат кор­те­сов. В 1935-1948 годы - председатель ИСРП.

За­ни­мал цен­три­ст­ские по­зи­ции, был сто­рон­ни­ком сбли­же­ния со­циа­ли­стов и рес­пуб­ли­кан­цев и про­тив­ни­ком со­труд­ни­че­ст­ва ИСРП с ком­му­ни­ста­ми. В от­ли­чие от Ф. Лар­го Ка­баль­е­ро вы­сту­пал про­тив со­труд­ни­че­ст­ва ИСРП с дик­та­ту­рой генерала М. При­мо де Ри­ве­ры (1923-1930 годы).

В августе 1930 года как ча­ст­ное ли­цо при­нял уча­стие в со­ве­ща­нии рес­пуб­ли­кан­ских пар­тий в городе Сан-Се­ба­сть­ян (смотрите в статье Ис­пан­ская ре­во­лю­ция 1931-1939 годов).

По­сле про­воз­гла­ше­ния рес­пуб­ли­ки из­бран де­пу­та­том кор­те­сов (июль 1931 - февраль 1939 годов). Министр фи­нан­сов во временном рес­пуб­ли­кан­ском пра­ви­тель­ст­ве и пер­вом пра­ви­тель­ст­ве М. Аса­ньи-и-Диа­са (апрель - декабрь 1931 года); в декабре 1931 - сентябре 1933 годов министр об­щественных ра­бот. В го­ды Гражданской вой­ны 1936-1939 годов - министр во­енно-воздушных и морских сил (сентябрь 1936 - май 1937 годов), министр национальной обо­ро­ны (май 1937 - апрель 1938 годов).

Счи­тал, что вой­на про­иг­ра­на, вы­шел из пра­ви­тель­ст­ва из-за раз­но­гла­сий с пре­мьер-мин. Х. Нег­ри­ном и ми­ни­ст­ра­ми-ком­му­ни­ста­ми, эмиг­ри­ро­вал.

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