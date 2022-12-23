МУССОЛИНИ , БЕНИТО АМИЛЬКАРЕ АНДРЕА Муссолини (ит. Mussolini), Бенито Амилькаре Андреа (29.07.1883, Довиа ди Предаппиа — 28.04.1945, Джулино ди Меццегра) — итальянский политический деятель, лидер фашистской партии Италии, премь­ер-министр Италии в 1922—1943.

Муссолини ( ит . Mussolini) , Бенито Амилькаре Андреа (29.07.1883, Довиа ди Предаппиа — 28.04.1945, Джулино ди Меццегра) — итальянский политический деятель, лидер фашистской партии Италии, премь­ер-министр Италии в 1922—1943, глава Республики Сало в 1943—1945.

Учился в коллегии салезианцев в Фаенце, затем в коллегии Кардуччи в Форлимпополи. Начал заниматься политической деятельностью с 1900. Стал членом местного комитета социалистов в Пьеве-Саличето. В 1902, чтобы избежать ареста, уехал в Швейцарию, где учился на курсах в Лозаннском университете. В 1903 вступил в Итальянскую социалистическую партию. За антиклерикалистскую и антимилитаристскую деятельность выслан из Швейцарии в 1904 и вскоре после этого впервые на страницах печати был назван «дуче» — вождем. На съезде ИСП в 1912 М. был избран членом Исполнительной комиссии, а в ноябре этого года возглавил редакцию газеты «Аванти» (L’Avanti) — органа ИСП. 20 октября 1914 был вынужден оставить пост редактора «Аванти» из-за своей интервенционистской позиции, а 24—25 ноября 1914 был исключен из ИСП. С осени того же года основал собственную газету «Пополо д’Италиа» («Il Popolo d’Italia»). В августе 1915 был призван в армию и участвовал в военных действиях, дослужившись до чина старшего капрала (февраль 1916). Был ранен в феврале 1917.

23 марта 1919 в Милане им было создано новое движение из бывших фронтовиков «Fasci italiani di combattimento» («Итальянский союз борьбы»), в программу которого входили социальные и националистические требования, рассчитанные на привлечение широких масс населения. В октябре 1919 во Флоренции состоялся первый съезд фашистской организации. На выборах 1921 М. был избран депутатом парламента (всего в парламент на этих выборах было избрано 35 депутатов-фашистов). 7 ноября 1921 Итальянский союз борьбы был преобразован в Национальную фашистскую партию. 30 октября 1922, осуществив так называемый поход на Рим, М. был назначен премьер-министром Италии. Первый кабинет был им создан на коалиционной основе. В декабре 1922 — январе 1923 М. создал Большой фашистский совет (БФС), который вскоре стал контролировать деятельность правительства и Добровольную милицию национальной безопасности (ДМНБ).

В июне 1923 парламентом был принят новый закон — «закон Ачербо», вводивший в стране мажоритарную электоральную систему. По этой системе фашисты получили большинство в парламенте на выборах апреля 1924. М. успешно преодолел политический кризис 1924, вызванный убийством депутата-социалиста Джакомо Маттеотти, выступившего в новом парламенте с речью, вскрывавшей фашистские методы запугивания и насилия во время выборов и фальсификацию результатов голосования. В январе 1925 был заключен пакт (Пакт Палаццо Видони), который предоставлял фашистским профсоюзам право монопольного представления интересов трудящихся, а после покушения на М., совершенного А. Дзамбони 31 октября 1926, в Италии была издана серия «чрезвычайных законов», приведших к ликвидации демократических институтов общества, политических партий и профсоюзов и установлению фашистской диктатуры.

В конце 1920-х — 1930-е М. активно проводил фашизацию итальянского общества. В 1927 была принята «Хартия труда», создававшая в Италии систему корпораций. БФС декретом от 28 сентября 1928 стал органом государственным и конституционным. В соответствии с корпоративным принципом были проведены и выборы марта 1929 (новый избирательный закон был принят в 1928). Фашизация завершилась провозглашением в 1939 фашистской партии единственной партией страны и созданием в январе 1939 вместо распущенной палаты депутатов Палаты фаши и корпораций, которая состояла из членов БФС и Национального совета корпораций, назначавшихся самим М. В стране была создана тайная полиция (ОВРА), подчинявшаяся лично М., и Особый фашистский трибунал, которые выслеживали и приговаривали к различным наказаниям недовольных режимом.

В 1929 М. заключил соглашение со Святым Престолом (так называемые Латеранские соглашения (Трактат)), согласно которому было создано государство Ватикан, а папа в свою очередь, наконец, согласился признать Итальянское государство. Входивший в «Латеранские соглашения» Конкордат регулировал деятельность Католической церкви в Италии.

Во внешней политике М. руководствовался идеей заключения любых договоров, которые повышали его личный авторитет. Так, в феврале 1924 правительство М. признало СССР, а 2 сентября 1933 подписало с ним Пакт о дружбе, ненападении и нейтралитете. После заключения в апреле 1935 с Францией соглашения о разделе сфер влияния в Африке, в 1935—1936 итальянские войска захватили Эфиопию. В 1936—1939 Италия помогала Франко в разгроме демократических сил в Испании. В ноябре 1937 присоединилась к антикоминтерновскому пакту, заключенному между Германией и Японией. В 1938 на основе предложений Италии было заключено Мюнхенское соглашение , передавшее Германии Судетскую область. Но следуя отныне в фарватере германской политики, М. был вынужден согласиться на аншлюс Австрии, в 1938 Италия ввела расовые законы, в 1939 захватила Албанию; 22 мая 1939 Италия и Германия заключили Стальной пакт. 10 июня 1940 Италия вступила во Вторую мировую войну на стороне Германии, а 22 июня 1941 вслед за Германией объявила войну СССР.

Коррупция, экономические трудности, характеризовавшие режим М., все большая экономическая и политическая зависимость от Германии, а позднее военные неудачи и причины морального порядка привели к тому, что с середины 1930-х постепенно начал нарастать кризис фашизма и личного авторитета М. С 1940 италь­янские войска терпели неудачи как в Африке, так и на Восточном фронте. В ноябре — декабре 1942 в боях в районе среднего течения Дона, а затем в ходе Сталинградской битвы была разгромлена Италь­янская армия в России (АРМИР). В мае 1943 капитулировала и италь­янская армия в Тунисе. 25 июля 1943, после высадки союзников на Сицилии (10 июля 1943), М. был вынужден уйти в отставку и вслед за этим был арестован.

После подписания перемирия (3 сентября 1943) и оккупации Германией Северной, Центральной и части Южной Италии М. был освобожден группой немецких парашютистов во главе с Отто Скорцени и возглавил на севере Италии марионеточное правительство так называемой Италь­янской социальной республики, штаб-квартирой которого стал городок Сало. Размеры этой республики сокращались по мере продвижения войск союзников. 27 апреля 1945 М. был схвачен партизанскими частями и 28-го расстрелян.

Соч. : La mia vita. Roma, 1947; Opera omnia / A cura di E. D. Susmel. Firenze, 1951; Мемуары 1942—1943. М., 2004.

Лит. : Шатров Б . Правители фашистской Италии (Муссолини, Чиано, Фариначчи). Портреты. М., 1943; De Felice R . Mussolini il rivoluzionario. Mussolini il fascista. Mussolini il duce. 5 v. Torino, 1965—1981; Овсянин П . Конец режима Муссолини. М., 1965; Филатов Г. С . Крах итальянского фашизма. М., 1973; Лопухов Б. Р . История фашистского режима в Италии. М., 1977; Белоусов Л. С . Муссолини: диктатура и демагогия. М., 1993; Мэк Смит Д . Муссолини. М., 1995; De Felice R . Mussolini l’alleato. 2 vol. Torino, 1996—1998; Хибберт К . Бенито Муссолини. М., 1996; Белоусов Л. С . Режим Муссолини и массы. М., 2000; Parlato G . Benito Mussolini. Savigliano, 2001; Tompkins P . Dalle carte segrete del Duce. Milano, 2001; Farrel N . Mussolini: A New Life. London, 2003; Campi A . Mussolini. Perugia, 2004. Е. С. Токарева.