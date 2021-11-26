МАТТЕОТТИ ДЖАКОМО
МАТТЕОТТИ ДЖАКОМО - итальянский политический деятель.
Сын медника из региона Тренто. В 1907 году окончил юридический факультет Болонского университета, во время учёбы вступил в Итальянскую социалистическую партию (ИСП), сблизился с Ф. Турати. В 1919-1924 годах депутат парламента. В октябре 1922 года избран секретарём Унитарной социалистической партии (УСП), образовавшейся после раскола ИСП.
30.05.1924 года выступил в парламенте с разоблачением режима Б. Муссолини, обвинив фашистов в насилии и подтасовке итогов прошедших незадолго до этого парламентских выборов. 10.06.1924 года тайно похищен и убит группой фашистов во главе с А. Думини (труп Маттеотти обнаружен 16.08.1924 года в Риано, в 25 км от Рима).
Убийство Маттеотти вызвало в Италии острый политический кризис («кризис Маттеотти»). Оппозиционные партии объединились в Авентинский блок, требовавший отставки фашистского правительства, возвращения страны к демократии и восстановления политических свобод. В ответ на это Муссолини, поддержанный правыми силами и королём Виктором Эммануилом III, ужесточил преследования политических противников и взял курс на установление в стране открытой фашистской диктатуры. 03.01.1925 года он выступил в парламенте с речью, в которой принял на себя ответственность за убийство Маттеотти. Вслед за этим оппозиционные организации в Италии были разгромлены и сформировано однопартийное фашистское правительство.
В последующие годы имя Маттеотти стало символом антифашистской борьбы в Италии, его носили партизанские отряды и подпольные группы, сформированные социалистами. В 1947 году состоялся судебный процесс над тремя убийцами Маттеотти, каждый из которых был приговорён к 30 годам тюремного заключения.
Сочинения:
Scritti sul fascismo. Pisa, 1983;
Lettere a Velia. Pisa, 1986.