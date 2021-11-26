МАТТЕОТТИ ДЖАКОМО

МАТТЕОТТИ ДЖАКОМО - итальянский политический деятель.

Сын мед­ни­ка из ре­гио­на Трен­то. В 1907 году окон­чил юри­дический фа­куль­тет Бо­лон­ско­го университета, во вре­мя учё­бы всту­пил в Италь­ян­скую со­циа­ли­сти­че­скую пар­тию (ИСП) , сбли­зил­ся с Ф. Ту­ра­ти. В 1919-1924 годах депутат пар­ла­мен­та. В октябре 1922 года из­бран сек­ре­та­рём Уни­тар­ной со­циа­ли­стической пар­тии (УСП), об­ра­зо­вав­шей­ся по­сле рас­ко­ла ИСП.

30.05.1924 года вы­сту­пил в пар­ла­мен­те с ра­зо­бла­че­ни­ем ре­жи­ма Б. Мус­со­ли­ни , об­ви­нив фа­ши­стов в на­си­лии и под­та­сов­ке ито­гов про­шед­ших не­за­дол­го до это­го пар­ла­мент­ских вы­бо­ров. 10.06.1924 года тай­но по­хи­щен и убит груп­пой фа­ши­стов во гла­ве с А. Ду­ми­ни (труп Мат­те­отти об­на­ру­жен 16.08.1924 года в Риа­но, в 25 км от Ри­ма).

Убий­ст­во Мат­те­отти вы­зва­ло в Ита­лии ост­рый по­ли­тический кри­зис («кри­зис Мат­те­отти»). Оп­по­зиционные пар­тии объ­е­ди­ни­лись в Авен­тин­ский блок, тре­бо­вав­ший от­став­ки фа­ши­ст­ско­го пра­ви­тель­ст­ва, воз­вра­ще­ния стра­ны к де­мо­кра­тии и вос­ста­нов­ле­ния по­ли­тических сво­бод. В от­вет на это Мус­со­ли­ни, под­дер­жан­ный пра­вы­ми си­ла­ми и ко­ро­лём Вик­то­ром Эм­ма­нуи­лом III, уже­сто­чил пре­сле­до­ва­ния по­ли­тических про­тив­ни­ков и взял курс на ус­та­нов­ле­ние в стра­не от­кры­той фа­ши­ст­ской дик­та­ту­ры. 03.01.1925 года он вы­сту­пил в пар­ла­мен­те с ре­чью, в ко­то­рой при­нял на се­бя от­вет­ст­вен­ность за убий­ст­во Мат­те­отти. Вслед за этим оп­по­зиционные ор­га­ни­за­ции в Ита­лии бы­ли раз­гром­ле­ны и сфор­ми­ро­ва­но од­но­пар­тий­ное фа­ши­ст­ское пра­ви­тель­ст­во.

В по­сле­дую­щие го­ды имя Мат­те­отти ста­ло сим­во­лом ан­ти­фа­ши­ст­ской борь­бы в Ита­лии, его но­си­ли пар­ти­зан­ские от­ря­ды и под­поль­ные груп­пы, сфор­ми­ро­ван­ные со­циа­ли­ста­ми. В 1947 году со­сто­ял­ся су­деб­ный про­цесс над тре­мя убий­ца­ми Мат­те­отти, ка­ж­дый из ко­то­рых был при­го­во­рён к 30 го­дам тю­рем­но­го за­клю­че­ния.

Сочинения:

Scritti sul fascismo. Pisa, 1983;

Lettere a Velia. Pisa, 1986.