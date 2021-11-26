КОНКОРДАТ

КОНКОРДАТ (ср.-век. лат. concordatum - со­гла­ше­ние, от concordo - на­хо­дить­ся в со­гла­сии) - до­го­вор ме­ж­ду Рим­ско-ка­то­лической цер­ко­вью (фор­маль­но - Святым пре­сто­лом как субъ­ек­том ме­ж­ду­народного пра­ва) и каким-либо го­су­дар­ст­вом, рег­ла­мен­ти­рую­щий по­ло­же­ние ка­то­лической церк­ви в этом го­су­дар­ст­ве.

За­клю­ча­ет­ся от име­ни па­пы Рим­ско­го и гла­вы со­от­вет­ст­вую­ще­го государства; по­сле за­клю­че­ния (и ра­ти­фи­кации пар­ла­мен­том в кон­сти­ту­ци­он­ном государстве) конкордата офи­ци­аль­но пуб­ли­ку­ет­ся в ка­че­ст­ве цер­ков­но­го и государственного за­ко­на. Пер­во­на­чаль­но конкордат счи­та­лись лишь до­го­во­ры с ка­то­лическими го­су­дар­ст­ва­ми, а со­гла­ше­ния с не­ка­то­лическими пра­ви­тель­ст­ва­ми на­зы­ва­лись кон­вен­ция­ми (conventio). Од­на­ко в XX веке оба по­ня­тия фак­ти­че­ски ста­ли си­но­ни­мич­ны­ми.

Сред­не­ве­ко­вые конкордаты в основном бы­ли по­свяще­ны пра­ви­лам на­зна­че­ния на цер­ков­ные долж­но­сти, оп­ре­де­ле­нию гра­ниц цер­ков­ной юрис­дик­ции и на­ло­го­об­ло­же­нию ме­ст­ных церк­вей в поль­зу Ри­ма. Ны­не конкордат, как пра­ви­ло, со­дер­жат нор­мы о по­ряд­ке из­бра­ния епи­ско­пов и кли­ри­ков; о сво­бод­ном со­вер­ше­нии пуб­лич­ных бо­го­слу­же­ний; о при­зна­нии со сто­ро­ны государства цер­ков­ных празд­ни­ков вы­ход­ны­ми дня­ми; о на­де­ле­нии цер­ков­ных ор­га­ни­за­ций ста­ту­сом юри­дического ли­ца, за­щи­те их соб­ст­вен­но­сти и гражданских прав; о цер­ков­ном кон­тро­ле за бо­го­слов­ской под­го­тов­кой кли­ри­ков; об ор­га­ни­за­ции ре­лигиозного об­ра­зо­ва­ния в государственных (или в цер­ков­ных) шко­лах и т. д. В не­ко­то­рых конкордах пре­ду­смат­ри­ва­ет­ся при­зна­ние го­су­дар­ст­вом цер­ков­но­го бра­ка.

Пра­во­вая при­ро­да конкордата по­ни­ма­ет­ся раз­лич­но. В сред­ние ве­ка и Но­вое вре­мя сло­жи­лись две про­ти­во­ре­чив­шие друг дру­гу тео­рии конкордата: тео­рия при­ви­ле­гий (конкордат - при­ви­ле­гия, ко­то­рую Цер­ковь да­ёт го­су­дар­ст­ву, на­де­ляя его оп­ре­де­лён­ны­ми пра­ва­ми и доб­ро­воль­но ог­ра­ни­чи­вая соб­ст­вен­ные пол­но­мо­чия; Цер­ковь впра­ве из­ме­нить или от­ме­нить конкордат в од­но­сто­рон­нем по­ряд­ке) и ле­галь­ная тео­рия (конкордат - государственный за­кон, при­ня­тый по­сле кон­суль­та­ций с Цер­ко­вью; он мо­жет быть из­ме­нён или от­ме­нён го­су­дар­ст­вом, как и лю­бой другой за­кон). Ны­не об­ще­при­ня­той яв­ля­ет­ся до­го­вор­ная тео­рия, со­глас­но ко­то­рой конкордат - это ме­ж­ду­народный до­го­вор ме­ж­ду рав­но­прав­ны­ми субъ­ек­та­ми, обя­за­тель­ный для обе­их сто­рон.

Конкордат обыч­но за­клю­ча­ет­ся на не­оп­ре­де­лён­ный срок. От­ме­на или из­ме­не­ние конкордата мо­гут про­из­во­дить­ся по вза­им­но­му со­гла­сию сто­рон, а так­же в слу­чае су­ще­ст­вен­но­го из­ме­не­ния об­стоя­тельств. Ес­ли пре­кра­ща­ет су­ще­ст­во­вать го­су­дар­ст­во, за­клю­чив­шее конкордат, то по­след­ний те­ря­ет си­лу; с пра­во­пре­ем­ни­ка­ми та­ко­го го­су­дар­ст­ва мо­гут быть за­клю­че­ны но­вые конкордаты. На­ру­ше­ние ус­ло­вий конкордата од­ной сто­ро­ной да­ёт пра­во другой сто­ро­не от­ка­зать­ся от ис­пол­не­ния конкордата и рас­торг­нуть его.

Фак­ти­че­ски пер­вым конкордатом стал т. н. Вормс­с­кий кон­кор­дат 1122 года, за­клю­чён­ный па­пой Ка­лик­стом II (1119-1124 годы) и императорм Ген­ри­хом V (1111-1125 годы) и за­вер­шив­ший борь­бу за ин­ве­сти­ту­ру . Од­на­ко тер­мин «конкордат» встре­ча­ет­ся лишь со вре­мён Кон­станц­ско­го со­бо­ра, ко­то­рый при­нудил па­пу Мар­ти­на V за­клю­чить конкордат с раз­лич­ны­ми «на­ция­ми» со­бо­ра (1418 год). В 1448 году был под­пи­сан Вен­ский кон­кор­дат (со Свя­щен­ной Римской им­пе­ри­ей), в 1516 году - Бо­лон­ский кон­кор­дат (с Фран­ци­ей).

Из конкордатов Но­во­го вре­ме­ни наи­бо­лее из­вес­тен конкодрдат с Фран­ци­ей (1801 год; от­ме­нён в 1905 году), за­клю­чён­ный па­пой Пи­ем VII и На­по­ле­о­ном I. В XIX веке конкордаты бы­ли за­клю­че­ны так­же с Ис­па­ни­ей, Ав­ст­ри­ей, не­ко­то­ры­ми итальянскими и германскими го­су­дар­ст­ва­ми и др. Конкордат с Российской им­пе­ри­ей за­клю­чал­ся два­ж­ды: в 1847 году (рас­торг­нут российским пра­ви­тель­ст­вом в 1866 году) и в 1882 году. Ряд конкордатов был за­клю­чён по­сле Первой ми­ро­вой вой­ны: с Лит­вой, Поль­шей, Ру­мы­ни­ей, Лат­ви­ей, Ав­ст­ри­ей и др. В 1929 году был под­пи­сан конкордат с фа­ши­ст­ской Ита­ли­ей (как со­став­ная часть Ла­те­ран­ских со­гла­ше­ний 1929 год), в 1933 году - с на­ци­ст­ской Гер­ма­ни­ей.

Конкордаты про­дол­жа­ли за­клю­чать­ся и во второй половине XX - начале XXI веков, например с фран­ки­ст­ской Ис­па­ни­ей (1953 год), многие латино-американскими го­су­дар­ст­ва­ми и др. В 1964 году впер­вые за­клю­чён конкардат с ис­лам­ским государством - Ту­ни­сом. По­след­ним из за­клю­чён­ных на 1 января 2008 года яв­ля­ет­ся но­вый конкордат с Пор­ту­га­ли­ей (2004 год).

Тер­мин «конкордат» так­же иног­да ис­поль­зу­ет­ся при­ме­ни­тель­но к цер­ков­но-государственным со­гла­ше­ни­ям ме­ж­ду го­су­дар­ст­вом и ре­лигиозным ор­га­ни­за­ция­ми, от­но­ся­щи­ми­ся к другим кон­фес­си­ям (напр., кон­сти­туционное со­гла­ше­ние, за­клю­чён­ное в октябре 2002 года ме­ж­ду грузинским государством и Гру­зин­ской пра­во­слав­ной цер­ко­вью).

Ис­торические источники:

Raccolta di concordati su materie ec­clesiastiche tra la Santa Sede e le autoritа̀ ci­vili / Ed. A. Mercati. [Roma], 1954. Vol. 1–2;

Raccolta di concordati, 1950–1999 / Ed. J. T. Martín de Agar. Città del Vaticano, 2000.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)